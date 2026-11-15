Bitcoin ha rotto la soglia di 65.000$, Ethereum ristruttura la sua strategia e le istituzioni globali accelerano verso token e blockchain.

Il mercato delle criptovalute inizia la settimana con segnali contrastanti. Il bitcoin è sceso a 65.000$, un livello non toccato negli ultimi tre mesi, mentre le notizie di rimodellamento su Ethereum hanno innescato ulteriori turbolenze. Parallelamente, diverse banche centrali e autorità statali hanno intensificato i progetti di tokenizzazione dei titoli di Stato e delle stablecoin, dimostrando come la finanza tradizionale stia abbracciando le tecnologie blockchain.

Bitcoin sotto pressione: la “quarta ondata di capitolazione”

Il prezzo di Bitcoin ha attraversato la soglia di 65.000$, una zona di supporto che non si vedeva da circa tre mesi. Alcuni analisti hanno definito questo calo come la “quarta ondata di capitolazione”, indicando che molti investitori stanno vendendo a prezzi che avrebbero preferito mantenere a marzo. La presenza di market maker in una fascia di prezzo così ristretta e la sensibilità dei portafogli istituzionali, esposti tramite ETF spot, aumentano la probabilità di ulteriori oscillazioni, soprattutto in risposta a notizie macroeconomiche o regolamentari.

Ethereum ristruttura il progetto MegaETH e la DeFi si contrae

Il consorzio di scaling MegaETH ha annunciato una riduzione del personale pari al 20% e una parziale riconversione verso applicazioni di intelligenza artificiale. Contestualmente, il valore totale bloccato (TVL) nella finanza decentralizzata è calato drasticamente, passando da oltre 245 milioni di dollari a circa 8,8 milioni. Questo vuoto di liquidità evidenzia come la DeFi sia particolarmente vulnerabile a rapide rotazioni di capitale e a cambi di strategia dei team di sviluppo.

Tokenizzazione di bond e stablecoin: gli Stati prendono il volo

In Kazakistan, dopo una prima emissione di token della banca centrale per 22 milioni di dollari, le autorità hanno programmato l’emissione di bond governativi tokenizzati per il prossimo trimestre. L’obiettivo è testare la capacità della blockchain di gestire titoli di Stato con maggiore efficienza e trasparenza.

Project Meridian FX APAC: regole valutarie transfrontaliere

Regno Unito, Singapore e Thailandia hanno lanciato il progetto Meridian FX APAC, un sistema che combina infrastrutture tradizionali e piattaforme basate su blockchain per il regolamento di pagamenti internazionali. Il tema è particolarmente rilevante per le stablecoin, che stanno guadagnando terreno come strumento di pagamento cross-border, soprattutto tra operatori fintech.

Bitcoin mining come valvola energetica in Scozia

Un rapporto del Bitcoin Policy Institute suggerisce che il Regno Unito potrebbe sfruttare il mining di Bitcoin per assorbire l’eccesso di energia eolica in Scozia, potenzialmente evitando pagamenti stimati in 1,3 miliardi di dollari all’anno per la riduzione della produzione elettrica. La proposta integra strategie energetiche e digitali, indicando come la criptovaluta possa influenzare le politiche pubbliche.

Nel complesso, il mercato cripto continua a mostrare alta volatilità a breve termine, ma è sempre più intrecciato con la finanza tradizionale e con le politiche energetiche dei governi. Nei prossimi mesi, l’attenzione rimarrà concentrata su evoluzioni regolamentari, sperimentazioni istituzionali su blockchain e stabilità macroeconomica, fattori capaci di condizionare la traiettoria di Bitcoin, Ethereum e dell’intero ecosistema digitale.