Incontro interistituzionale sulle criptovalute: strategie e sfide investigative

Il 25 febbraio 2026 si è tenuto un incontro specialistico presso il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, che ha visto la partecipazione del Procuratore Generale della Corte d’Appello e di una qualificata rappresentanza di magistrati del Distretto.

L’evento ha avuto lo scopo di mettere a fattor comune esperienze, strumenti e problematiche legate all’uso delle criptovalute nei contesti illeciti, con particolare attenzione a pratiche come riciclaggio, frodi informatiche e finanziamento di attività criminali. Durante la giornata sono stati illustrati scenari operativi e percorsi investigativi utili per adattare le attività giudiziarie alle dinamiche digitali.

L’incontro è stato organizzato come momento di aggiornamento professionale e scambio operativo, finalizzato a rafforzare la sinergia tra magistratura e forze di polizia. Sono emersi temi chiave quali la necessità di competenze tecniche specialistiche, l’importanza di protocolli condivisi e la valorizzazione delle piattaforme di analisi. In questa cornice, il ruolo della tracciabilità e della collaborazione internazionale è apparso centrale per affrontare fenomeni transnazionali legati agli asset digitali e garantire la tutela della legalità economica.

Scenari investigativi e tecnologie emergenti

Le discussioni hanno evidenziato come le criptovalute possano assumere ruoli diversi all’interno di schemi illeciti: dalla mera ricettazione di proventi a supporto di frodi complesse fino al finanziamento occulto di reti criminali. I relatori hanno presentato casi e trend recenti, sottolineando che la soluzione delle indagini passa spesso attraverso l’integrazione di dati on-chain e off-chain. Strumenti di blockchain analysis e piattaforme forensi sono diventati elementi imprescindibili per decodificare movimenti di fondi, mentre rimangono sfide significative la dispersione degli asset e l’uso di servizi che offuscano la provenienza delle transazioni.

Tecniche di tracciamento

Nel dettaglio, sono state affrontate le principali metodologie di tracciamento degli asset digitali, dall’analisi dei flussi su catene pubbliche all’impiego di heuristics e algoritmi per identificare pattern sospetti. Sono stati illustrati i limiti introdotti da mixer, exchange non regolamentati e criptovalute orientate alla privacy, e come gli strumenti investigativi provino a compensare queste difficoltà attraverso correlazioni con dati esterni, segnalazioni antiriciclaggio e collaborazioni con provider tecnici. La formazione continua del personale investigativo è risultata cruciale per aggiornare repertori tecnici e procedure operative.

Strumenti a supporto delle indagini economico-finanziarie

Tra gli strumenti presentati figurano piattaforme di intelligence blockchain, database di indirizzi riconosciuti e software per il collegamento tra transazioni e soggetti reali. L’utilizzo combinato di open-source intelligence e banche dati specializzate può facilitare la ricostruzione di circuiti illeciti, mentre il dialogo con gli operatori del settore finanziario, in particolare con exchange e custodian, è fondamentale per ottenere informazioni rilevanti. È stata ribadita la necessità di procedure condivise per trasformare le evidenze tecniche in elementi giuridicamente utilizzabili.

Cooperazione istituzionale e formazione congiunta

La presenza del Procuratore Generale e dei magistrati ha sottolineato l’importanza di percorsi formativi congiunti e di un approccio coordinato tra uffici giudiziari e forze di polizia. L’incontro ha proposto l’istituzione di momenti periodici di aggiornamento e tavoli tecnici per confrontare best practice e casi operativi. La condivisione di know-how, l’armonizzazione delle prassi investigative e il rafforzamento delle reti di contatto tra Autorità nazionali e partner internazionali sono stati indicati come strumenti prioritari per aumentare l’efficacia dell’azione di contrasto.

Criticità operative e prospettive

Tra le principali criticità segnalate figurano la complessità delle attività di cooperazione transfrontaliera, il rapido mutamento delle tecnologie e la carenza di risorse specialistiche in alcuni contesti. Per superare questi ostacoli sono state avanzate proposte quali la creazione di unità dedicate, il potenziamento delle convenzioni di mutua assistenza e il coinvolgimento del settore privato in programmi di compliance e monitoraggio. L’obiettivo condiviso è quello di costruire risposte flessibili e tempestive per tutelare l’economia e prevenire la diffusione di nuove pratiche illecite.

In chiusura, l’incontro ha confermato la volontà di proseguire il dialogo interistituzionale avviato il 25 febbraio 2026, traducendo l’analisi tecnica in percorsi formativi e interventi operativi. La collaborazione tra magistratura e Guardia di Finanza è stata definita elemento strategico per affrontare le sfide offerte dalle tecnologie digitali e per garantire una risposta efficace ai fenomeni criminosi che sfruttano il mondo degli asset digitali.