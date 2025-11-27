Google e diritto all’oblio: azione collettiva per limitare il motore di ricerca

Negli ultimi anni, la questione del diritto all’oblio è diventata centrale nel dibattito sulla privacy e la protezione dei dati personali.

Recentemente, un gruppo di membri dell’associazione Algopolio ha intrapreso un’azione inibitoria collettiva nei confronti di Google LLC e delle sue filiali europee. Questa iniziativa è motivata dalla convinzione che i comportamenti del gigante della tecnologia ledano i diritti degli individui e violino le normative europee.

Le accuse contro Google

Algopolio sostiene che Google ignori le richieste di rimozione dei contenuti in modo sistematico, utilizzando procedure standardizzate che non prendono in considerazione le specificità di ciascun caso. Secondo l’associazione, questo approccio contrasta con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e compromette i diritti fondamentali delle persone, creando situazioni di danno irreparabile.

La questione delle risposte standardizzate

Un aspetto critico dell’azione legale riguarda le risposte standardizzate che Google fornisce alle richieste di deindicizzazione. I legali di Algopolio, Francesco Dagnino e Silvia Cossu, hanno osservato che, nonostante le motivazioni presentate, le risposte ricevute erano sempre le stesse, denotando un sistema automatizzato che non valutava le singole istanze. Questo comportamento è stato definito come una mancanza di rispetto verso le normative vigenti.

Le dichiarazioni del presidente di Algopolio

Il professor Vincenzo Morabito, presidente di Algopolio, ha espresso chiaramente la gravità della situazione. Ha affermato che non si tratta semplicemente di rimuovere link isolati, ma di fermare un meccanismo che consente a contenuti falsi e dannosi di continuare a circolare. Morabito ha evidenziato le conseguenze devastanti di tali pratiche sulle vite delle persone, come la perdita del lavoro e la compromissione della reputazione.

La responsabilità sociale di Google

Morabito ha anche sottolineato che, sebbene Google si presenti come un attore neutrale, continua a diffondere contenuti che danneggiano gli individui. La questione si riduce a un conflitto tra la ricerca del profitto e il rispetto della dignità umana. Le aziende, come Google, dovrebbero riconoscere la loro responsabilità sociale e rispettare i diritti di coloro che si trovano in situazioni di pregiudizio.

Prospettive future

L’azione legale di Algopolio rappresenta un passo importante nella lotta per la protezione dei dati e il rispetto della privacy. Questa iniziativa potrebbe avere ripercussioni significative non solo per Google, ma per l’intero settore della tecnologia. Gli avvocati e i membri dell’associazione sperano di ottenere un cambiamento nelle pratiche di Google, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilità.

Il caso di Algopolio contro Google potrebbe segnare un punto di svolta nel riconoscimento e nella tutela del diritto all’oblio, evidenziando l’importanza di un approccio più umano e rispettoso dei diritti individuali nel mondo digitale.