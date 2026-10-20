Leggere la documentazione legale è l’unico modo per valutare correttamente i rischi e i benefici di un investimento o disinvestimento in titoli BNP Paribas.

Prima di prendere qualunque decisione di investimento o di disinvestimento su strumenti emessi da BNP Paribas o da società affiliate, è essenziale approfondire la documentazione legale disponibile. Solo così è possibile valutare in maniera completa i potenziali rischi i costi associati e le implicazioni fiscali, evitando errori di valutazione che potrebbero avere ripercussioni significative.

Documenti legali da consultare

Il sito mette a disposizione una serie di documenti fondamentali. Tra questi, le sezioni dedicate ai fattori di rischio ai costi e al trattamento fiscale sono particolarmente importanti. Quando disponibile, è obbligatorio scaricare il Key Information Document (KID) che contiene le informazioni chiave in forma sintetica e chiara. Il KID è stato progettato per offrire un quadro rapido delle caratteristiche essenziali del prodotto, facilitando confronti oggettivi tra diverse opportunità di investimento.

Key Information Document (KID)

Il KID sintetizza i principali rischi i costi di gestione e la possibile performance attesa, consentendo all’investitore di confrontare agevolmente più prodotti. È importante leggere questo documento con attenzione, poiché rappresenta la sintesi normativa a cui il prodotto deve attenersi.

Carattere non vincolante delle informazioni online

Le informazioni presenti sul sito hanno un ruolo puramente promozionale, informativo ed educativo. Non costituiscono offerta al pubblico, né costituiscono una consulenza personalizzata. I grafici, le tabelle e le descrizioni finanziarie sono forniti a scopo illustrativo e non possono sostituire la documentazione legale necessaria per una decisione consapevole. Ricordiamo che la performance storica non è un indicatore affidabile dei risultati futuri; i rendimenti passati non garantiscono rendimenti futuri.

Responsabilità dell’investitore

Spetta all’investitore effettuare un’analisi approfondita del proprio profilo fiscale, legale e regolamentare prima di procedere con l’acquisto o la vendita di titoli. La documentazione legale è l’unico strumento riconosciuto per valutare tali aspetti. BNP Paribas e le società del gruppo non possono essere ritenute responsabili per eventuali perdite finanziarie o conseguenze di altra natura derivanti da decisioni di investimento o disinvestimento che non siano state basate su una corretta lettura di tali documenti.

Solo così si potrà agire in piena consapevolezza e mitigare possibili conseguenze negative.