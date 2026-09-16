Wall Street scende e il yen sale: la prossima mossa della Federal Reserve e della Bank of Japan potrebbe cambiare il panorama di criptovalute e valute asiatiche.

Il mercato azionario statunitense sta vivendo una fase di contrazione, mentre gli operatori attendono con trepidazione l’annuncio della Federal Reserve sui tassi di interesse previsto per domani. L’incertezza è alimentata da due fattori principali: i futures sui tassi, che indicano una probabilità superiore al 90% di un rialzo di un quarto di punto, e il rialzo dei rendimenti dei Treasury, con il titolo a 10 anni che ha toccato il 5,041%, il valore più alto dal 2007.

Aspettative sulla Federal Reserve e conseguenze sui mercati americani

Gli operatori di mercato, consultando il CME FedWatch, attribuiscono al 92% di probabilità la decisione di aumentare i tassi. Tale scenario ha già spinto al ribasso i titoli legati alle criptovalute con Coinbase che perde più del 5% e Riot Platforms in calo del 4%. Anche la società Strategy, specializzata in investimenti in Bitcoin, registra una perdita del 3%.

Futures sui tassi e rendimento dei Treasury

Il mercato dei futures suggerisce che la Fed potrebbe alzare il tasso da un intervallo attuale del 3,5-3,75% a 3,75-4,00%. Parallelamente, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ha superato la soglia del 5%, generando pressioni di vendita sui titoli azionari e spostando gli investitori verso asset più sicuri. Il petrolio WTI, a seguito di una leggera chiusura dell’oleodotto da parte dell’Arabia Saudita, segna un rialzo del 3,97% a 105,42 dollari al barile, ma non riesce a compensare il deterioramento degli indici.

Il Dow Jones scende di 409,77 punti (-0,78%), l’S&P 500 perde 32,57 punti (-0,43%) e il Nasdaq registra una flessione di 180,14 punti (-0,69%). In questo contesto, il Bitcoin scende del 3,51%, attestandosi a 76.307 dollari, segnale che gli investitori stanno valutando la possibilità di un ambiente di tassi più restrittivo.

Lo yen in forte ripresa: il ruolo della BOJ e le ripercussioni globali

Nel frattempo, nella zona Asia-Pacifico, lo yen giapponese ha guadagnato quasi il 4% nel mese corrente, toccando 153,49 per dollaro, appena sotto il picco settimanale di 152,89. Per la prima volta dal febbraio, gli speculatori hanno nuovamente assunto posizioni nette long sullo yen, segnalando un cambiamento di sentiment.

Effetti sui flussi di capitale e sui carry trade

Il rafforzamento dello yen è stato alimentato dall’intervento delle autorità statunitensi sul mercato valutario e dalla pressione sui tradizionali carry trade. Gli hedge fund hanno già adeguato le loro posizioni, spostando capitale verso la valuta giapponese. L’indice del dollaro USA è rimasto stabile a 99,15, mentre la Banca Centrale Europea ha recentemente aumentato i tassi, e la Banca d’Inghilterra conterrà le proprie decisioni su tassi, aumentando la volatilità globale.

La Bank of Japan dovrebbe riunirsi due giorni dopo la decisione della Fed. Analisti di MUFG prevedono che un aumento di un quarto di punto sia già scontato, ma evidenziano che lo yen necessiterà di segnali più decisi per continuare a salire. In caso di una politica monetaria più restrittiva della BOJ, il dollaro/yen potrebbe risalire verso la fascia 157-160, secondo TD Securities.

Gli effetti di queste dinamiche non si limitano al Giappone: i flussi di rimpatrio e le riassegnazioni di asset da parte del GPIF, il grande fondo pensione giapponese, stanno già portando capitale verso lo yen, indipendentemente dall’esito della riunione della Fed. Come osserva James Athey, gestore di portafoglio obbligazionario, “non alzare i tassi sarebbe un errore catastrofico; non comunicare con decisione sarebbe un clamoroso autogol”.