Guida completa per ottenere 50 euro di bonus di benvenuto con Crédit Agricole

Crédit Agricole presenta un’interessante opportunità per i nuovi clienti che desiderano aprire un conto corrente.

Fino al 31 dicembre, è possibile ricevere un bonus benvenuto di 50 euro semplicemente aprendo un conto online. Questo articolo esplora i dettagli dell’offerta e le modalità per approfittarne.

Requisiti per ottenere il bonus

Per ricevere il bonus benvenuto, è necessario soddisfare alcune semplici condizioni. Aprendo un conto corrente online, si avrà accesso a un conto senza canone mensile, che include una carta di debito, un servizio completo di Internet Banking e un consulente dedicato disponibile sia in filiale che da remoto.

Come ottenere i 50 euro

Il primo passo per ricevere i 50 euro di bonus consiste nell’aprire il conto utilizzando il codice promozionale VISA. È fondamentale effettuare almeno una transazione con la carta di debito associata entro 30 giorni dall’apertura del conto. Non è richiesto un importo minimo per questa spesa, quindi può trattarsi anche di un semplice acquisto, come un caffè al bar.

Altre promozioni vantaggiose

Il bonus di 50 euro rappresenta solo l’inizio di una serie di vantaggi riservati ai nuovi clienti di Crédit Agricole. Infatti, è possibile accumulare fino a 600 euro in buoni regalo Amazon. Ad esempio, ulteriori 50 euro possono essere guadagnati tramite l’accredito dello stipendio o della pensione sul nuovo conto, mentre un bonus di 100 euro è disponibile per chi effettua una spesa pari o superiore a 1.500 euro.

Invita amici e guadagna di più

Un altro modo per aumentare il bonus consiste nell’invitare amici e familiari ad aprire un conto presso Crédit Agricole. Per ogni amico che aprirà un conto e completerà almeno una transazione entro un mese, si riceveranno 50 euro, e il proprio amico beneficerà dello stesso importo. Questo significa che è possibile guadagnare fino a un massimo di 400 euro invitando fino a 8 amici.

Gestione facile con l’app Crédit Agricole

Oltre ai vantaggi economici, Crédit Agricole offre un’applicazione mobile intuitiva che consente di gestire il proprio conto in modo facile e veloce. Con l’App Crédit Agricole, è possibile effettuare pagamenti, gestire bollette e carte, oltre a pianificare le spese in pochi tap. Questo servizio risulta utile anche nei momenti più inaspettati.

Aprire un conto corrente online con Crédit Agricole consente di ricevere un bonus benvenuto di 50 euro e offre ulteriori opportunità per guadagnare vantaggi con le promozioni in corso. È un’occasione da non perdere per iniziare a sfruttare i benefici di una gestione finanziaria moderna e conveniente.