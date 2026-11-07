Tutto quello che serve per cercare, prenotare e cancellare gli esami al dipartimento di Economia in pochi click.

Il Dipartimento di Economia ha centralizzato online tutti gli strumenti necessari per organizzare il percorso d’esame. Dalla ricerca delle prove al rispetto dei termini di prenotazione, ogni fase è supportata da pagine dedicate sul portale dello studente, aggiornate costantemente per evitare sorprese dell’ultimo minuto.

Le informazioni riportate qui coprono sia la sessione autunnale 2025-2026, sia quella estiva dello stesso anno accademico. Se sei iscritto a un corso di laurea triennale in Economia o in Economia e Big Data, troverai indicazioni precise su come procedere, anche se il tuo immatricolazione risale a periodi precedenti al 2023-24.

Ricerca degli esami e consultazione dei calendari ufficiali

Per individuare l’esame da sostenere, utilizza il motore di ricerca per appelli e prove intermedie. Inserendo codice o nome dell’insegnamento, la piattaforma restituisce data, ora e aula di svolgimento. Parallelamente, il calendario della sessione autunnale 2025-2026 è disponibile in formato PDF aggiornato al 08/06/2026; eventuali variazioni successive verranno pubblicate esclusivamente nella sezione GOMP APPALI. Per chi preferisce la sessione estiva, è consultabile il calendario estivo 2025-2026, ordinato per insegnamento.

Calendari specifici per gli studenti di corsi pre-2023-24

Gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale in Economia o in Economia e Big Data, immatricolati prima dell’anno accademico 2023-24, trovano tabelle dedicate per il primo e il secondo semestre. Le tabelle del primo semestre e del secondo semestre elencano i docenti di riferimento, facilitando il rispetto delle propedeuticità previste dal regolamento didattico.

Procedura di prenotazione e cancellazione degli appelli

La prenotazione degli esami si effettua esclusivamente tramite il Portale dello Studente. Le finestre di prenotazione si aprono un mese prima della data dell’appello e rimangono attive fino a sette giorni prima dell’esame. È fondamentale rispettare questo intervallo, perché le cancellazioni sono ammesse solo nello stesso lasso temporale: se non puoi partecipare, devi annullare entro i 7 giorni precedenti.

Obblighi preliminari per la prenotazione

Prima di procedere, assicurati di essere in regola con le tasse universitarie, di aver rispettato le propedeuticità richieste e di aver caricato correttamente il tuo Piano di Studio. Solo gli studenti provenienti da altri dipartimenti o in possesso di certificati medici possono richiedere assistenza al servizio didattico per problematiche legate alla mancata prenotazione.

Supporto tecnico e gestione delle emergenze

In caso di difficoltà con la prenotazione, è necessario aprire un ticket al Helpdesk entro e non oltre sette giorni dalla data dell’esame che intendi sostenere; richieste fuori da questo termine non verranno prese in considerazione. Ricorda che la responsabilità della prenotazione è interamente dello studente: né gli uffici didattici né i docenti possono effettuare prenotazioni per conto tuo.

Documentazione aggiuntiva per esami di profitto

Per chi vuole sostenere esami di profitto o prove finali, il dipartimento ha pubblicato un vademecum dedicato disponibile sul portale degli studenti. Troverai indicazioni dettagliate su modalità di svolgimento, criteri di valutazione e scadenze amministrative.

Seguendo attentamente questi passaggi, potrai gestire le tue attività esami con la massima serenità, riducendo al minimo il rischio di errori amministrativi e assicurandoti di rispettare tutti i requisiti accademici.