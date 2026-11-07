Il Dipartimento di Economia ha centralizzato online tutti gli strumenti necessari per organizzare il percorso d’esame. Dalla ricerca delle prove al rispetto dei termini di prenotazione, ogni fase è supportata da pagine dedicate sul portale dello studente, aggiornate costantemente per evitare sorprese dell’ultimo minuto.
Le informazioni riportate qui coprono sia la sessione autunnale 2025-2026, sia quella estiva dello stesso anno accademico. Se sei iscritto a un corso di laurea triennale in Economia o in Economia e Big Data, troverai indicazioni precise su come procedere, anche se il tuo immatricolazione risale a periodi precedenti al 2023-24.
Ricerca degli esami e consultazione dei calendari ufficiali
Per individuare l’esame da sostenere, utilizza il motore di ricerca per appelli e prove intermedie. Inserendo codice o nome dell’insegnamento, la piattaforma restituisce data, ora e aula di svolgimento. Parallelamente, il calendario della sessione autunnale 2025-2026 è disponibile in formato PDF aggiornato al 08/06/2026; eventuali variazioni successive verranno pubblicate esclusivamente nella sezione GOMP APPALI. Per chi preferisce la sessione estiva, è consultabile il calendario estivo 2025-2026, ordinato per insegnamento.
Calendari specifici per gli studenti di corsi pre-2023-24
Gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale in Economia o in Economia e Big Data, immatricolati prima dell’anno accademico 2023-24, trovano tabelle dedicate per il primo e il secondo semestre. Le tabelle del primo semestre e del secondo semestre elencano i docenti di riferimento, facilitando il rispetto delle propedeuticità previste dal regolamento didattico.
Procedura di prenotazione e cancellazione degli appelli
La prenotazione degli esami si effettua esclusivamente tramite il Portale dello Studente. Le finestre di prenotazione si aprono un mese prima della data dell’appello e rimangono attive fino a sette giorni prima dell’esame. È fondamentale rispettare questo intervallo, perché le cancellazioni sono ammesse solo nello stesso lasso temporale: se non puoi partecipare, devi annullare entro i 7 giorni precedenti.
Obblighi preliminari per la prenotazione
Prima di procedere, assicurati di essere in regola con le tasse universitarie, di aver rispettato le propedeuticità richieste e di aver caricato correttamente il tuo Piano di Studio. Solo gli studenti provenienti da altri dipartimenti o in possesso di certificati medici possono richiedere assistenza al servizio didattico per problematiche legate alla mancata prenotazione.
Supporto tecnico e gestione delle emergenze
In caso di difficoltà con la prenotazione, è necessario aprire un ticket al Helpdesk entro e non oltre sette giorni dalla data dell’esame che intendi sostenere; richieste fuori da questo termine non verranno prese in considerazione. Ricorda che la responsabilità della prenotazione è interamente dello studente: né gli uffici didattici né i docenti possono effettuare prenotazioni per conto tuo.
Documentazione aggiuntiva per esami di profitto
Per chi vuole sostenere esami di profitto o prove finali, il dipartimento ha pubblicato un vademecum dedicato disponibile sul portale degli studenti. Troverai indicazioni dettagliate su modalità di svolgimento, criteri di valutazione e scadenze amministrative.
Seguendo attentamente questi passaggi, potrai gestire le tue attività esami con la massima serenità, riducendo al minimo il rischio di errori amministrativi e assicurandoti di rispettare tutti i requisiti accademici.