Tutto quello che devi sapere per gestire tesi, domande di laurea e cerimonie, evitando errori.

Chi si appresta a concludere gli studi in Economia o Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre deve fare i conti con una serie di adempimenti disciplinati da regolamenti specifici. Le norme sono raccolte in due documenti distinti che fungono da guida operativa per le lauree triennali e magistrali, garantendo uniformità di procedura tra i dipartimenti di Economia e di Economia aziendale.

Linee guida e documenti ufficiali

Il Regolamento Didattico d’Ateneo, all’articolo 15, stabilisce l’obbligo di adottare le linee guida predisposte dall’Ufficio di Coordinamento dell’Area Economica. Tali linee guida integrano gli articoli 10 e 11 dei regolamenti di singolo corso di studio e sono disponibili sul portale accademico. Gli studenti possono consultare il documento “Linee guida delle lauree triennali” e quello “Linee guida delle lauree magistrali” per avere chiaro il quadro normativo, le credenziali richieste e le scadenze da rispettare.

Passaggi operativi per concludere la laurea

Una volta raggiunti i crediti formativi (CFU) previsti dal proprio piano di studio, il primo step è la domanda di assegnazione tesi. La modulistica è accessibile nella sezione riservata del Portale dello Studente e deve essere inviata entro le date indicate nella pagina “Ammissione all’esame di laurea”. Dopo l’approvazione della tesi, il candidato deve presentare la domanda di laurea, conosciuta anche come “Domanda per il conseguimento del titolo”. Anche questa richiesta segue le scadenze pubblicate sul portale e consente di iscriversi all’appello finale.

Restituzione del materiale bibliotecario

Prima di poter sostenere l’esame conclusivo, è indispensabile restituire tutti i libri o i supporti presi in prestito dalle Biblioteche d’Ateneo. L’articolo 7 del Regolamento unico del servizio di Prestito delle Biblioteche vieta la partecipazione all’esame a chi presenta irregolarità, come mancata restituzione o danni al materiale. La riconsegna deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo, altrimenti il voto finale non potrà essere verbalizzato.

Calendario, commissioni e modalità d’esame

L’Ufficio di Coordinamento pubblica il Calendario di laurea nella Bacheca Tesi almeno quindici giorni prima dell’inizio di ogni sessione. Contestualmente, la lista delle commissioni di laurea viene resa nota con un anticipo di cinque giorni, indicando data, ora e aula di svolgimento. Queste informazioni consentono agli studenti di organizzare la propria presenza e di verificare eventuali requisiti aggiuntivi richiesti dalla commissione.

Esame di laurea triennale

L’esame di laurea triennale si caratterizza per l’assenza di discussione orale: il candidato non è tenuto a presentarsi di fronte alla commissione. La valutazione finale è operata dalla Commissione di verbalizzazione, che si riunisce nella data fissata nel calendario. I voti vengono inseriti direttamente nel sistema GOMP e il laureando può visualizzarli nella propria area riservata del Portale dello Studente, dove è possibile scaricare il certificato di laurea.

Cerimonia di consegna dei diplomi triennali

La cerimonia di consegna dei diplomi di laurea triennale è un evento celebrativo, facoltativo per il conseguimento del titolo. La partecipazione richiede una prenotazione tramite un form inviato via email; gli elenchi dei partecipanti e gli orari di convocazione vengono pubblicati sulla Bacheca Tesi. L’evento, solitamente svolto in una delle aule dell’ateneo, offre agli studenti l’opportunità di condividere pubblicamente il risultato del proprio percorso.

Esame di laurea magistrale

Al contrario, l’esame di laurea magistrale prevede la presenza del candidato e la discussione pubblica della tesi davanti alla Commissione di laurea, composta da relatori e correlatori. La data e l’orario della discussione sono indicati nel calendario delle commissioni. Durante la discussione, il candidato espone i risultati della ricerca, risponde alle domande della commissione e, al termine, riceve il voto finale che verrà poi pubblicato su GOMP.