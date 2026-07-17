Opportunità immobiliari a Vicenza: come massimizzare i rendimenti nel 2026

Vicenza offre numerose opportunità per investitori immobiliari nel 2026. Scopri come scegliere la zona giusta e massimizzare i rendimenti.

Vicenza si conferma nel 2026 come una delle città più dinamiche del Veneto per gli investimenti immobiliari. Con un prezzo medio di 1.768 €/m² e punte di oltre 2.400 €/m² nel Centro, il mercato offre opportunità diverse a seconda della zona e della tipologia di immobile. La chiave per un investimento di successo non è solo comprare, ma scegliere con attenzione zona, tipologia e obiettivo di uscita.

Il mercato immobiliare di Vicenza nel 2026

Il mercato immobiliare di Vicenza nel 2026 presenta una grande variabilità di prezzi, che vanno da 1.354 €/m² a 2.420 €/m² con il Centro che registra i valori più alti. Questa diversità riflette la domanda differenziata: il Centro è ideale per immobili liquidi e facilmente collocabili, mentre le periferie richiedono maggiore attenzione alla qualità e alla posizione. La provincia offre ulteriori opportunità, con prezzi più contenuti e una domanda orientata all’abitazione stabile.

Zone di Vicenza con maggiore potenziale

Il Centro di Vicenza è la zona più appetibile per chi cerca liquidità e una domanda costante, inclusa quella di locazioni professionali di fascia medio-alta. Al di fuori del Centro, quartieri come Campedello, Santa Croce Bigolina, Longara, Debba e San Pietro Intrigogna offrono prezzi più bassi e una soglia d’ingresso più accessibile. Queste aree sono ideali per investimenti di medio-lungo termine, con un occhio alla rivalutazione e alla posizione servita. La provincia, in particolare il Basso Vicentino, rappresenta un’opportunità per chi cerca compravendite meno competitive e un profilo orientato all’abitazione stabile.

Compravendita e rendimenti

Le quotazioni immobiliari a Vicenza sono in crescita del +2,31% negli ultimi sei mesi, offrendo opportunità di guadagno netto attraverso ristrutturazioni e home staging. Il mercato degli affitti è profondo e costante, permettendo di scegliere tra rivalutazione, locazione o una strategia mista. La gestione immobiliare è fondamentale: un immobile facile da affittare e semplice da mantenere riduce tempi di attesa e spese impreviste. Le nuove costruzioni, sebbene non abbondanti, offrono prodotti efficienti e moderni, pronti per l’uso.

Strategie per investitori prudenti

Per chi vuole investire con prudenza, la regola è semplice: scegliere immobili che possano essere collocati in più scenari. Un appartamento in Centro offre maggiore liquidità, una soluzione in periferia un prezzo d’ingresso più basso, e una nuova costruzione limita i costi futuri. La scelta dipende dal modello di reddito che si vuole costruire: affitto tradizionale, canone concordato, locazione studenti o uso misto con domanda business.

Opportunità fiscali e fieristiche

Vicenza offre due leve interessanti per gli investitori immobiliari: la fiscalità del canone concordato e il mercato fieristico di Vicenzaoro. Il canone concordato permette di beneficiare di aliquote fiscali ridotte, con una cedolare secca al 10% invece del 21% e una riduzione del 30% sull’imposta di registro. Inoltre, l’IMU è ridotta del 40% per contratti di almeno 9 mesi. Vicenzaoro, con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro rappresenta un’opportunità per la locazione breve e business durante i periodi fieristici, con una domanda disposta a pagare canoni superiori alla media.

Investire a Vicenza nel 2026 richiede una strategia mirata, che tenga conto di zona, tipologia e leva d’uso. Chi sa valorizzare un immobile attraverso il territorio e i bisogni del target specifico può ottenere rendimenti significativi. La scelta giusta non è solo comprare bene, ma comprare con un obiettivo chiaro.