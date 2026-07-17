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17 Luglio 2026

Opportunità immobiliari a Vicenza: come massimizzare i rendimenti nel 2026

Vicenza offre numerose opportunità per investitori immobiliari nel 2026. Scopri come scegliere la zona giusta e massimizzare i rendimenti.

· · 3 min
Opportunità immobiliari a Vicenza: come massimizzare i rendimenti nel 2026

Vicenza si conferma nel 2026 come una delle città più dinamiche del Veneto per gli investimenti immobiliari. Con un prezzo medio di 1.768 €/m² e punte di oltre 2.400 €/m² nel Centro, il mercato offre opportunità diverse a seconda della zona e della tipologia di immobile. La chiave per un investimento di successo non è solo comprare, ma scegliere con attenzione zona, tipologia e obiettivo di uscita.

Il mercato immobiliare di Vicenza nel 2026

Il mercato immobiliare di Vicenza nel 2026 presenta una grande variabilità di prezzi, che vanno da 1.354 €/m² a 2.420 €/m² con il Centro che registra i valori più alti. Questa diversità riflette la domanda differenziata: il Centro è ideale per immobili liquidi e facilmente collocabili, mentre le periferie richiedono maggiore attenzione alla qualità e alla posizione. La provincia offre ulteriori opportunità, con prezzi più contenuti e una domanda orientata all’abitazione stabile.

Zone di Vicenza con maggiore potenziale

Il Centro di Vicenza è la zona più appetibile per chi cerca liquidità e una domanda costante, inclusa quella di locazioni professionali di fascia medio-alta. Al di fuori del Centro, quartieri come Campedello, Santa Croce Bigolina, Longara, Debba e San Pietro Intrigogna offrono prezzi più bassi e una soglia d’ingresso più accessibile. Queste aree sono ideali per investimenti di medio-lungo termine, con un occhio alla rivalutazione e alla posizione servita. La provincia, in particolare il Basso Vicentino, rappresenta un’opportunità per chi cerca compravendite meno competitive e un profilo orientato all’abitazione stabile.

Compravendita e rendimenti

Le quotazioni immobiliari a Vicenza sono in crescita del +2,31% negli ultimi sei mesi, offrendo opportunità di guadagno netto attraverso ristrutturazioni e home staging. Il mercato degli affitti è profondo e costante, permettendo di scegliere tra rivalutazione, locazione o una strategia mista. La gestione immobiliare è fondamentale: un immobile facile da affittare e semplice da mantenere riduce tempi di attesa e spese impreviste. Le nuove costruzioni, sebbene non abbondanti, offrono prodotti efficienti e moderni, pronti per l’uso.

Strategie per investitori prudenti

Per chi vuole investire con prudenza, la regola è semplice: scegliere immobili che possano essere collocati in più scenari. Un appartamento in Centro offre maggiore liquidità, una soluzione in periferia un prezzo d’ingresso più basso, e una nuova costruzione limita i costi futuri. La scelta dipende dal modello di reddito che si vuole costruire: affitto tradizionale, canone concordato, locazione studenti o uso misto con domanda business.

Opportunità fiscali e fieristiche

Vicenza offre due leve interessanti per gli investitori immobiliari: la fiscalità del canone concordato e il mercato fieristico di Vicenzaoro. Il canone concordato permette di beneficiare di aliquote fiscali ridotte, con una cedolare secca al 10% invece del 21% e una riduzione del 30% sull’imposta di registro. Inoltre, l’IMU è ridotta del 40% per contratti di almeno 9 mesi. Vicenzaoro, con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro rappresenta un’opportunità per la locazione breve e business durante i periodi fieristici, con una domanda disposta a pagare canoni superiori alla media.

Investire a Vicenza nel 2026 richiede una strategia mirata, che tenga conto di zona, tipologia e leva d’uso. Chi sa valorizzare un immobile attraverso il territorio e i bisogni del target specifico può ottenere rendimenti significativi. La scelta giusta non è solo comprare bene, ma comprare con un obiettivo chiaro.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

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