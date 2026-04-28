Le aziende si trovano spesso a dover scegliere se investire nella creazione di un proprio sito e-commerce proprietario o se affidarsi alla potenza di fuoco dei grandi marketplace globali come Amazon o eBay.

Non esiste una risposta univoca, poiché la soluzione ideale dipende strettamente dal tipo di prodotto, dal budget a disposizione e dagli obiettivi di crescita nel lungo periodo. In questo senso, fondamentale è essere informati sempre sul mercato di riferimento: a questo riguardo il consiglio è di consultare con frequenza le notizie di economia, finanza, impresa su portali specializzati online, dai siti dei giornali più famosi come MilanoFinanza e Sole24Ore a giornali online di settore come TrendEconomy e ItaliaOggi.

Il valore del controllo e del brand proprietario

Scegliere di aprire un e-commerce indipendente significa avere il controllo totale su ogni aspetto dell’esperienza del cliente. Dal design grafico alla narrazione del brand, ogni elemento può essere personalizzato per trasmettere l’identità unica dell’azienda. Questo controllo si estende soprattutto ai dati: possedere un sito proprio permette di raccogliere informazioni preziose sulle abitudini dei visitatori, consentendo di implementare strategie di marketing diretto e programmi di fidelizzazione personalizzati.

Sebbene l’investimento iniziale in tecnologia e promozione sia più elevato, l’assenza di commissioni sulle vendite e la costruzione di un rapporto diretto con l’utente rendono questa scelta ideale per chi punta alla solidità del marchio.

La potenza del traffico e la logistica dei marketplace

I marketplace offrono un vantaggio competitivo immediato che un sito proprietario difficilmente può eguagliare nei primi tempi: un flusso costante di milioni di utenti pronti all’acquisto. Entrare in queste piattaforme significa beneficiare di una fiducia già consolidata tra il consumatore e il portale, semplificando drasticamente le barriere all’ingresso.

Molti marketplace mettono inoltre a disposizione infrastrutture logistiche avanzate che gestiscono stoccaggio, spedizione e resi, sollevando l’azienda da oneri operativi complessi. In questo contesto, il venditore sacrifica una parte dei propri margini sotto forma di commissioni in cambio di una visibilità globale e di una gestione semplificata delle transazioni.

Costi di acquisizione e visibilità nel tempo

Una delle differenze più marcate tra le due opzioni risiede nella gestione dei costi di acquisizione del cliente. In un e-commerce proprietario, è necessario investire costantemente in pubblicità sui motori di ricerca e sui social media per portare traffico al sito, poiché nessuno troverà il negozio virtuale senza una spinta esterna. Al contrario, all’interno di un marketplace la visibilità è legata principalmente all’ottimizzazione delle schede prodotto e alla reputazione ottenuta tramite le recensioni degli utenti.

Se da un lato il marketplace sembra più economico inizialmente, la forte concorrenza interna può scatenare guerre sui prezzi che rischiano di erodere i profitti nel medio periodo.

Strategie ibride per una presenza multicanale

Nel panorama attuale del 2026, la contrapposizione netta tra queste due realtà sta lasciando spazio a strategie multicanale sempre più integrate. Molte imprese scelgono di utilizzare i marketplace come vetrina per testare nuovi mercati o smaltire scorte, mentre riservano all’e-commerce proprietario le linee premium e le novità, puntando sulla creazione di una community esclusiva.

Questo approccio ibrido permette di diversificare il rischio d’impresa: non si è totalmente dipendenti dagli algoritmi di una singola piattaforma esterna, ma non si rinuncia nemmeno alle opportunità di vendita rapida offerte dai giganti del web, bilanciando profitti immediati e costruzione del valore del brand.