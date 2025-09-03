Inaz potenzia le soluzioni HR Tech con l’acquisizione di Trexom

Il Gruppo Inaz ha annunciato l’acquisizione del 100% di Trexom, un significativo passo strategico che amplia non solo il volume d’affari, ma anche l’offerta per la sua clientela.

Questa operazione segna un progresso importante per l’azienda, consolidata nel settore delle soluzioni per la gestione delle risorse umane in Italia. Trexom, con sede a Tarcento (Udine), è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di timbratura e controllo accessi, un settore in rapida evoluzione.

Dettagli dell’acquisizione

L’acquisizione di Trexom è vista come un tassello fondamentale per il Gruppo Inaz, che mira a integrare competenze hardware e software per offrire soluzioni sempre più complete nel settore HR Tech. Con un fatturato annuo di circa 2,1 milioni di euro e un team di 10 professionisti, Trexom porta in dote esperienze distintive nella progettazione elettronica e nella produzione interna di hardware. Questo arricchisce la filiera di Inaz, che ora potrà offrire dispositivi fisici per il controllo accessi e la rilevazione delle presenze, affiancando il software gestionale già presente nel proprio portafoglio.

Danilo Gervasi, attuale amministratore delegato di Trexom, continuerà a gestire l’azienda sotto l’ombrello del Gruppo Inaz, garantendo non solo continuità operativa, ma anche opportunità di valorizzazione delle sinergie con le altre realtà del gruppo. Ciò rappresenta un vantaggio competitivo significativo, permettendo di rispondere in modo più mirato alle esigenze della clientela, che spazia dalle piccole imprese alle grandi organizzazioni.

Impatto sul mercato HR Tech

Con oltre 4.400 clienti e una rete di 600 esperti in tutta Italia, il Gruppo Inaz si posiziona come un attore chiave nel settore HR Tech. La presenza di 4 centri di ricerca e sviluppo, unita a partnership strategiche, come quella con Microsoft, di cui Inaz è Gold Certified Partner, permette di proporre soluzioni personalizzate per aziende, enti pubblici e professionisti. L’acquisizione di Trexom è quindi vista come una mossa strategica per rafforzare ulteriormente questa posizione di leadership.

“Con l’acquisizione di Trexom, Inaz compie un ulteriore passo verso la costruzione di un ecosistema HR Tech completamente integrato,” ha dichiarato Linda Orsola Gilli, Presidente di Inaz. “Il nostro obiettivo è continuare a investire nelle persone e nell’innovazione, mantenendo salde le radici nel territorio.”

Prospettive future

Il Gruppo Inaz non solo punta a consolidare la propria leadership in Italia, ma anche a espandere la propria proiezione internazionale. Grazie alla rete operativa che si estende in Europa, come dimostra la presenza di Nilobit CZ SRO a Praga, Inaz è pronta a rispondere alle evoluzioni del mercato globale. L’integrazione di Trexom rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui le soluzioni HR Tech saranno sempre più complete e innovative, capaci di soddisfare le sfide della trasformazione digitale delle organizzazioni.