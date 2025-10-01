Incidente fatale a Milano: un morto e diversi feriti

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Un grave incidente stradale ha avuto luogo la scorsa notte in corso Buenos Aires, nel centro di Milano.

Secondo le forze dell’ordine, un’auto ha travolto un pedone, provocando la sua morte sul colpo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 02:30. Il pedone, un uomo di 35 anni, è stato colpito mentre attraversava la strada. Le cause rimangono in fase di accertamento, ma sembra che l’automobilista non abbia rispettato il semaforo rosso.

Sul posto, si conferma la presenza di testimoni oculari che hanno assistito all’evento. Un testimone ha riferito: “Ho sentito un forte rumore e poi ho visto la scena. È stato terribile”.

Le autorità locali hanno subito chiuso il traffico nella zona per consentire i rilievi del caso. I feriti, attualmente in ospedale, sono stati trasportati in condizioni non critiche.

Background: Incidenti simili sono aumentati nella zona, suscitando preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale. Le autorità hanno avviato campagne di sensibilizzazione per ridurre il numero di incidenti.