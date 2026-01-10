Incidente mortale a Milano: tre veicoli coinvolti in scontro

AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Un incidente stradale mortale ha coinvolto tre veicoli nella mattinata di oggi, in via dei Giardini a Milano.

Le forze dell’ordine confermano che due persone sono decedute sul colpo, mentre altre tre sono state trasportate in ospedale con ferite gravi.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 7:15. Secondo le prime ricostruzioni, una berlina ha urtato un furgone che, a sua volta, ha colpito un altro veicolo in sosta. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato e di aver visto i veicoli accartocciati.

Il capo della polizia locale ha dichiarato: “Stiamo indagando sulle cause dell’incidente. I nostri pensieri sono con le famiglie delle vittime.” Sul posto confermiamo la presenza dei soccorsi e della polizia per gestire la situazione e raccogliere testimonianze.

Il traffico nella zona è stato deviato, creando notevoli disagi. La Protezione Civile è intervenuta per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15: Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita e i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.