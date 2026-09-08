Intesa Sanpaolo mantiene il rating A- secondo Fitch: outlook stabile

Fitch ha confermato il long-term IDR di Intesa Sanpaolo a A- con outlook stabile, evidenziando diversificazione dei ricavi, forte raccolta e qualità degli attivi in linea con le maggiori banche europee.

Il 8 Settembre 2026 l’agenzia di rating Fitch ha confermato il long-term issuer default rating (IDR) di Intesa Sanpaolo a A- attribuendo un outlook stabile. La decisione riguarda il principale gruppo bancario italiano quotato a Piazza Affari e sintetizza la valutazione sull’affidabilità dell’istituto nel rispettare gli impegni finanziari a lungo termine.

Il giudizio mantiene il focus su una serie di elementi strutturali: la diversificazione delle attività e delle fonti di ricavo, una solida capacità di raccolta e liquidità, una redditività consistente e una qualità degli attivi paragonabile a quella delle controparti europee. Questi aspetti sono ritenuti determinanti per la resilienza durante i cicli economici.

Motivazioni principali della conferma del rating A-

Fitch mette in rilievo la combinazione di fattori che supportano il rating: innanzitutto la diversificazione dei prodotti e dei ricavi. Oltre all’attività tradizionale di credito e raccolta, la banca opera in ambiti come il risparmio gestito l’area assicurativa e il corporate e investment banking riducendo l’esposizione a shock concentrati su un singolo business. Questo mix contribuisce a una performance resiliente nel corso dei cicli economici secondo la valutazione dell’agenzia.

Capacità di raccolta e posizione di mercato

Un altro elemento sottolineato è la forza nella raccolta di depositi da clientela retail e corporate, che conferisce all’istituto una base stabile di finanziamento. La posizione di leadership sul mercato nazionale amplifica questo vantaggio, rendendo più agevole l’accesso alle risorse necessarie per sostenere l’attività bancaria e la liquidità a breve termine.

Liquidità, redditività e capitale: i parametri osservati

Nel comunicato l’agenzia evidenzia come la conferma del rating rifletta anche la solida liquidità dell’istituto, la buona redditività e un’adeguata capitalizzazione. Per liquidità si intende la capacità di convertire rapidamente attività in denaro per far fronte agli impegni immediati; per redditività si guarda alla capacità di generare utili sostenibili; la capitalizzazione, invece, misura il rapporto tra capitale proprio e rischi assunti.

Impatto sul profilo di rischio

Questi indicatori, presi insieme, contribuiscono a contenere il profilo di rischio complessivo della banca. Una solida redditività permette di assorbire shock e perdite, mentre un livello di capitale adeguato offre un cuscinetto contro deterioramenti creditizi. La combinazione rende quindi meno probabile un cambiamento sfavorevole del rating nel medio termine, a meno di eventi imprevisti.

Qualità degli attivi confrontata con l’Europa meridionale

Fitch osserva che la qualità degli attivi di Intesa Sanpaolo è allineata a quella dei principali concorrenti europei e figura tra le più solide nell’Europa meridionale. Con questa espressione l’agenzia si riferisce alla composizione e alla rischiosità del portafoglio crediti: una quota contenuta di prestiti problematici rispetto al totale indica una gestione prudente del rischio di credito.

Essere ritenuti in linea con le controparti europee significa che il profilo dei crediti non penalizza la banca nel confronto internazionale, elemento rilevante nella determinazione del rating e nella percezione degli investitori.

Contestualizzazioni e confronti con altri giudizi di Fitch

Allo stesso periodo, Fitch ha mantenuto valutazioni anche per altre realtà italiane: ad esempio, il rating long-term di Eni è stato confermato a A- mentre per Credem è stato ribadito il livello BBB. Questi confronti offrono uno spaccato della metodologia applicata dall’agenzia nel valutare imprese e istituti finanziari con profili e modelli di business differenti.

Nel complesso, la conferma del rating a A- con outlook stabile segnala che, al momento, non sono attese evoluzioni significative del giudizio nel medio termine, salvo che non intervengano eventi di rilievo che modifichino i parametri esaminati.

Questo testo ha scopo informativo e sintetizza gli elementi concreti della valutazione dell’agenzia di rating, mantenendo i dati pubblici essenziali relativi alla decisione del 8 Settembre 2026.