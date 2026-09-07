Petrolio in rialzo, oro in calo: le materie prime segnano una settimana contrastata

Brent a 96.02 USD, WTI a 91.48 USD: le materie prime mostrano movimenti contrastati

Brent e WTI trainano il rialzo delle materie prime. Il petrolio ha segnato una settimana positiva, con il Brent a 96.02 USD, in rialzo del 6.99%, e il WTI a 91.48 USD, con un aumento del 5.11%. La spinta al rialzo è evidente, con entrambi i benchmark che mostrano una crescita significativa.

In contrasto, l’oro ha registrato un leggero calo, con un prezzo di 4414.2 USD e una variazione negativa dello 0.62%. Questo movimento divergente rispetto al petrolio potrebbe indicare una ridistribuzione degli investimenti tra le materie prime, con gli operatori che preferiscono il settore energetico in questo momento.

I dati, forniti dall’U.S. Energy Information Administration, evidenziano una settimana di movimenti contrastati, con il petrolio che guida il rialzo e l’oro che subisce un leggero ribasso. La divergenza tra le performance delle materie prime potrebbe riflettere le attese degli investitori riguardo alla domanda e all’offerta nei rispettivi settori.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.