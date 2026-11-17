Gli hotel italiani attirano capitali anche se le presenze crescono poco: a fare la differenza sono le tariffe.

Il capitale continua a guardare agli hotel italiani, nonostante i turisti dormano in albergo non più di prima. Secondo il Team Research di Dils, società di servizi immobiliari che monitora ogni trimestre gli investimenti nel real estate italiano, nei primi nove mesi del 2026 gli investimenti alberghieri hanno toccato circa 1,9 miliardi di euro, il 59% sopra la media decennale del periodo. Le presenze, però, sono aumentate appena, mentre le tariffe sono cresciute a doppia cifra. Chi compra oggi acquista soprattutto capacità di prezzo e margine di riposizionamento, più che volumi di ospiti.

Investimenti nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre l’hospitality è stata la classe di asset più dinamica del real estate italiano, con circa 800 milioni di euro investiti, in aumento del 18% rispetto al trimestre precedente. Il confronto con l’anno prima mostra volumi triplicati, ma il dato va letto con prudenza: nello stesso periodo del 2025 gli investimenti si erano fermati a 260 milioni, per la scarsità di grandi operazioni. Il cumulato dei nove mesi è quindi l’indicatore più affidabile.

Il dato si inserisce in un ciclo già solido. Secondo Cushman & Wakefield, società internazionale di consulenza immobiliare che pubblica un report semestrale sul mercato alberghiero italiano, le transazioni del 2025 hanno raggiunto 2,5 miliardi di euro, il valore più alto dal 2007.

Una domanda che non basta a spiegare il boom

La domanda, da sola, non giustifica questi numeri. Secondo i dati dell’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, nel secondo trimestre 2026 le presenze negli esercizi alberghieri sono cresciute del 2,4%, meno della metà del 5,6% registrato dalle strutture extra-alberghiere, affitti brevi inclusi. Nel primo trimestre il divario era ancora maggiore: +3,9% contro +14,7%.

Il turismo cresce, ma una quota crescente di viaggiatori preferisce soluzioni alternative all’hotel. Il capitale continua comunque a entrare, e la spiegazione va cercata nelle tariffe.

Il prezzo guida la crescita

Nel primo semestre 2026 il RevPAR degli hotel italiani è salito dell’11,3%, contro il 3% della media europea. Scomponendo il dato, la tariffa media giornaliera (ADR) è aumentata del 10%, mentre l’occupazione è cresciuta solo dell’1%. Quasi tutto l’aumento dei ricavi per camera deriva quindi dal prezzo, e il valore di un hotel dipende oggi soprattutto dalla sua capacità di sostenere e alzare le tariffe.

Le operazioni del primo semestre indicano dove si dirige il capitale: upscale e upper midscale pesano rispettivamente il 35% e il 33% dei volumi, mentre lusso e upper upscale calano del 76% e dell’81% (Cushman & Wakefield). Gli investitori cercano immobili con margine di crescita tariffaria, più che strutture già prezzate al massimo. Dils conferma l’interesse sia per nuove costruzioni sia per il riposizionamento di hotel esistenti.

Cosa significa per family office e fund selector

Per i family office, il dato chiave è la dimensione delle operazioni: tre su quattro sono sotto i 25 milioni, con un prezzo medio di circa 170.000 euro a camera. Il mercato si presta quindi a investimenti diretti e club deal, non solo ai grandi fondi.

Per i fund selector, la due diligence si concentra sul gestore. Le domande essenziali sono quattro: quante operazioni di riposizionamento ha completato e con quali risultati su ADR e RevPAR; chi gestisce gli hotel dopo l’acquisto e con quali contratti; quale crescita tariffaria prevede il business plan e cosa accade se si arresta; quanto pesa Milano nel portafoglio.

I rischi della tesi

La tesi regge finché reggono i prezzi, e tre fattori la mettono a rischio. Il primo è l’effetto una tantum: a Milano il RevPAR di febbraio è balzato del 206% grazie alle Olimpiadi invernali, quindi parte della crescita del semestre non si ripeterà. Il secondo è l’extra-alberghiero: se gli affitti brevi continueranno a crescere più degli hotel, lo spazio per alzare le tariffe si ridurrà. Il terzo è la concentrazione: mentre Milano cresce del 143%, Roma cala del 36%, a indicare un mercato meno diffuso di quanto suggeriscano i volumi complessivi.

Chi investe oggi negli hotel italiani paga una crescita di prezzo. Per questo la scelta del gestore e dell’immobile pesa più del ciclo.