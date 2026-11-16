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16 Novembre 2026

Revolut Italia in amministrazione giudiziaria: servizi e conti restano attivi

Il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l'amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut. I conti e le carte dei clienti continuano a funzionare regolarmente.

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Revolut Italia in amministrazione giudiziaria: servizi e conti restano attivi

Il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut, la fintech nata a Londra nel 2015 come semplice carta prepagata. La misura, eseguita dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza, riguarda le carenze nei controlli antiriciclaggio e non blocca l’attività quotidiana della banca.

Per i clienti non cambia nulla nell’immediato. Un portavoce della società ha confermato che i servizi bancari al dettaglio e commerciali in Italia continuano a funzionare normalmente, senza interruzioni per conti, carte e applicazione. Il giudice ha nominato un amministratore giudiziario con il compito di controllare le aree critiche e verificare che i problemi vengano risolti, senza sostituirsi alla gestione ordinaria del gruppo.

La posizione di Revolut e il quadro italiano

Revolut ha dichiarato di prendere atto della decisione e di voler collaborare pienamente con le autorità italiane. La società afferma di investire costantemente nei sistemi di contrasto alla criminalità finanziaria, nei modelli di monitoraggio delle transazioni e nei team dedicati alla conformità in tutti i mercati in cui opera.

In Italia la fintech ha superato i 6 milioni di clienti, il 60% dei quali under 35, e gestisce oltre 1,2 miliardi di euro di asset. Secondo i dati comunicati a ottobre, è diventata la terza banca del Paese per numero di utenti, dopo UniCredit e Intesa Sanpaolo. Il gruppo sta inoltre preparando nuovi prodotti per il mercato italiano, tra cui carte di credito e mutui, e punta a raggiungere 7 milioni di clienti entro l’inizio del 2027.

Crescita, valutazione e quotazione in Borsa

Il gruppo conta oltre 80 milioni di clienti nel mondo, in più di 160 Paesi, e a inizio novembre ha chiuso un nuovo round di finanziamento che porta la valutazione a 115 miliardi di dollari, contro i 75 miliardi dell’operazione di fine 2025. Nel 2025 i ricavi sono cresciuti del 46%, fino a 6 miliardi di dollari.

La prossima tappa potrebbe essere la quotazione in Borsa. Il management ipotizza un’IPO non prima del 2028 e ha valutato una doppia quotazione a Londra e New York, con una preferenza per gli Stati Uniti. L’operazione non è ancora stata formalizzata e dipenderà dall’andamento dei mercati.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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