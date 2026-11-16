Il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l'amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut. I conti e le carte dei clienti continuano a funzionare regolarmente.

Il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut, la fintech nata a Londra nel 2015 come semplice carta prepagata. La misura, eseguita dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza, riguarda le carenze nei controlli antiriciclaggio e non blocca l’attività quotidiana della banca.

Per i clienti non cambia nulla nell’immediato. Un portavoce della società ha confermato che i servizi bancari al dettaglio e commerciali in Italia continuano a funzionare normalmente, senza interruzioni per conti, carte e applicazione. Il giudice ha nominato un amministratore giudiziario con il compito di controllare le aree critiche e verificare che i problemi vengano risolti, senza sostituirsi alla gestione ordinaria del gruppo.

La posizione di Revolut e il quadro italiano

Revolut ha dichiarato di prendere atto della decisione e di voler collaborare pienamente con le autorità italiane. La società afferma di investire costantemente nei sistemi di contrasto alla criminalità finanziaria, nei modelli di monitoraggio delle transazioni e nei team dedicati alla conformità in tutti i mercati in cui opera.

In Italia la fintech ha superato i 6 milioni di clienti, il 60% dei quali under 35, e gestisce oltre 1,2 miliardi di euro di asset. Secondo i dati comunicati a ottobre, è diventata la terza banca del Paese per numero di utenti, dopo UniCredit e Intesa Sanpaolo. Il gruppo sta inoltre preparando nuovi prodotti per il mercato italiano, tra cui carte di credito e mutui, e punta a raggiungere 7 milioni di clienti entro l’inizio del 2027.

Crescita, valutazione e quotazione in Borsa

Il gruppo conta oltre 80 milioni di clienti nel mondo, in più di 160 Paesi, e a inizio novembre ha chiuso un nuovo round di finanziamento che porta la valutazione a 115 miliardi di dollari, contro i 75 miliardi dell’operazione di fine 2025. Nel 2025 i ricavi sono cresciuti del 46%, fino a 6 miliardi di dollari.

La prossima tappa potrebbe essere la quotazione in Borsa. Il management ipotizza un’IPO non prima del 2028 e ha valutato una doppia quotazione a Londra e New York, con una preferenza per gli Stati Uniti. L’operazione non è ancora stata formalizzata e dipenderà dall’andamento dei mercati.