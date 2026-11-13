L'Italia registra rendimenti immobiliari tra i più alti d'Europa e una crescita sostenuta, attirando investimenti nonostante le tensioni macroeconomiche.

Il Real Estate Summit “Quo Vadis Italia?” si è svolto nella sua dodicesima edizione, riunendo più di 500 partecipanti, esperti di grandi studi legali, consulenti internazionali e i principali operatori del settore. L’evento, organizzato da DLA Piper, ha offerto una panoramica dettagliata di un mercato che, nonostante l’inflazione in ripresa e i tassi di interesse in rialzo, continua a distinguersi per rendimenti elevati e volumi di investimento in costante crescita.

Le indicazioni emerse dal summit confermano l’Italia come “isola felice” per gli investimenti immobiliari. Nel terzo trimestre del 2026, il capitale destinato al settore ha raggiunto 9,9 miliardi di euro, segnando un aumento del 26 % rispetto al 2025, mentre la crescita media europea si è fermata al 5 %. Questo divario è alimentato da performance particolarmente robuste in alcuni segmenti chiave, tra cui logistica, retail e progetti misti.

Rendimento e competitività del settore immobiliare italiano

Il rendimento totale annuo del mercato immobiliare italiano si attesta intorno all’8 %, posizionandosi nettamente al di sopra dei principali concorrenti europei. Il spread tra i rendimenti immobiliari e i BTP decennali resta positivo di circa 50 punti base, un margine stabile che rende gli asset italiani più appetibili rispetto a Germania e Francia, dove i rendimenti si aggirano intorno al 6 %.

Confronto con Germania e Francia

In Germania il rendimento medio è circa il 6,3 %, mentre in Francia è leggermente inferiore, al 5,9 %. La differenza è determinata da una combinazione di fattori: la maggiore flessibilità normativa italiana, gli incentivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la capacità di generare crescita del valore degli immobili in assenza di nuove costruzioni significative. Gli investitori internazionali riportano quindi una preferenza per l’Italia, soprattutto in segmenti dove la domanda supera l’offerta.

Settori trainanti: logistica, retail e mixed use

Il comparto logistico italiano ha registrato un balzo del 66 % nel valore degli investimenti, toccando i 2 miliardi di euro, contro un lieve calo del mercato europeo. Il retail e l’ospitalità mostrano incrementi rispettivi del 10-16 %, mentre gli uffici mantengono una domanda stabile nelle zone più centrali. Il segmento più dinamico è il mixed use, che ha registrato una crescita del 102 % (1,2 miliardi di euro), raddoppiando il ritmo europeo e segnalando un forte interesse per progetti di rigenerazione urbana che combinano abitazioni, uffici, negozi e spazi di svago.

Il mixed use raddoppia il ritmo europeo

Questi progetti, spesso sviluppati in aree di riconversione, beneficiano di partnership pubblico-privato e di una normativa più chiara. La capacità di integrare diverse funzioni in un unico edificio aumenta il valore complessivo dell’investimento, riducendo il rischio di vacanza prolungata e creando flussi di reddito diversificati. Le città di Milano e Roma guidano questa tendenza, ma anche centri più piccoli stanno emergendo come nuovi poli di sviluppo.

Città secondarie ed evoluzione dell’ospitalità

Firenze, Bologna e Torino si stanno affermando come alternative valide per spostare la domanda immobiliare fuori dalle metropoli tradizionali. Queste realtà offrono prezzi più contenuti e una maggiore disponibilità di terreni, favorendo iniziative di rigenerazione urbana che includono spazi residenziali, commerciali e culturali. Il successo di tali progetti dipende fortemente dalla capacità di instaurare un dialogo costruttivo con le comunità locali, garantendo nuove offerte di servizi e un impatto positivo sul territorio.

Modelli di ospitalità ibrida e rigenerazione urbana

Nel settore alberghiero, la tendenza si sta spostando verso modelli di ospitalità ibrida, dove gli hotel non solo offrono camere ma integrano ristorazione, spazi per coworking, benessere ed eventi. Queste strutture diventano così nodi attivi nella rigenerazione urbana, valorizzando edifici esistenti e creando valore sia per gli ospiti sia per le comunità circostanti. La prospettiva di affitti più alti e di una maggiore occupazione rende questo modello particolarmente attraente per gli investitori che cercano rendimenti sostenibili nel medio-lungo termine.