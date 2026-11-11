Scopri come l’ETF SPDR Bloomberg Euro High Yield segue i bond corporate ad alto rendimento con un TER dello 0,40%.

Il SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (ticker INJNKA) è stato lanciato il 16 con l’intento di fornire agli investitori un’esposizione efficiente al mercato europeo dei bond corporate ad alto rendimento. La sua struttura UCITS garantisce trasparenza e protezione normativa, rendendolo accessibile sia a investitori retail che istituzionali.

Le quote sono negoziate in euro su Euronext Parigi, con codice ISIN IE0002OP0LA0, e il valore patrimoniale netto (NAV) al 10 novembre 2026 è pari a €10,53 per quota. Il fondo gestisce circa €511,72 milioni di asset totali, con un TER (total expense ratio) dello 0,40%.

Obiettivo e strategia del fondo SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

L’obiettivo dichiarato è replicare la performance dell’indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index. L’indice comprende obbligazioni senior a tasso fisso, emesse pubblicamente nei mercati Eurobond e nazionali, con scadenze comprese fra 1 e 15 anni e un valore nominale minimo di €250 milioni. Le obbligazioni a tasso variabile non sono ammesse, così da mantenere una composizione di reddito fisso più prevedibile.

Indice di riferimento e meccanismo di replica

L’indice di riferimento è costruito mediante screening di liquidità, selezionando solo titoli con un volume di scambio adeguato. Il fondo utilizza una metodologia di replica a campionatura stratificata, cioè acquista un sottoinsieme rappresentativo dei componenti dell’indice, ponderato per riflettere le loro percentuali di mercato.

Caratteristiche operative e dati fondamentali al 10 novembre 2026

Il ciclo di rimborso e di sottoscrizione è DD+2, mentre le negoziazioni avvengono con giornata di consegna (DD). La classe di azioni è denominata in euro e segue una politica di accumulazione dei dividendi, reinvestendo automaticamente i proventi. Il fondo è idoneo per ISA, SIPP e per investimenti pensionistici nel Regno Unito, ma non per il PEA italiano.

Performance e rendimento recente

Al 31 ottobre 2026 il rendimento netto del fondo è stato del -0,84% su base annuale, con un differenziale rispetto all’indice di -0,25 punti percentuali. Su base mensile il NAV è cresciuto dello 0,37%, passando da €10,49 a €10,53. Il yield to maturity medio dei titoli in portafoglio è del 6,56%, con una duration effettiva di 2,76 anni e una convessità di -0,19%.

Composizione del portafoglio: settori, scadenze e rating

Il portafoglio conta 537 titoli, distribuiti per settore con una prevalenza di Corporate – Industria (88,98%), seguito da Corporate – Finanziari (6,23%) e Corporate – Servizi Pubblici (2,87%). I titoli governativi rappresentano solo l’1% e la liquidità residua il 0,92%.

Le principali esposizioni per titolo

Le posizioni più rilevanti includono FIBERCOP SPA (0,61% del peso), CAB 7.75 (0,53%) e ZF Europe Finance BV (0,53%). Altre quote significative sono in CoreWeave Inc, Grifols SA, Organon & Co, Schaeffler AG e VMED O2 UK Financing I, ciascuna con pesi compresi tra 0,45% e 0,52%.

Per quanto riguarda la distribuzione per scadenza, il 43,40% del portafoglio ricade nella fascia 3-5 anni, il 24,00% in 5-7 anni e il 15,99% in 2-3 anni. Solo lo 0,92% è investito in obbligazioni con scadenza inferiore a un anno.

Il rating medio dei titoli è concentrato nelle categorie B (B1, B2, B3) e BA (BA1, BA2, BA3), con una presenza marginale di AAA (0,92%). Questa composizione riflette l’orientamento verso il segmento high yield, dove il rischio di credito è più elevato ma la remunerazione potenziale è superiore.