Il dibattito tra gestione attiva e passiva perde centralità: oggi conta capire come usarle insieme nei portafogli.

Per anni il confronto tra gestione attiva e gestione passiva ha occupato gran parte del dibattito sugli investimenti. Secondo John Lamb, Investment Specialist, e David Polak, Senior Equity Investment Director di Capital Group, la domanda più utile non riguarda più quale approccio scegliere, bensì come integrarli in modo efficace nella costruzione del portafoglio.

Perché gli indici non sono mai neutrali

Gli indici di riferimento vengono spesso considerati un punto di partenza neutro, ma incorporano scelte precise: quali mercati includere e come ponderare i titoli. Queste decisioni incidono sull’esposizione al rischio e, di conseguenza, sui risultati dell’investimento.

Il problema diventa evidente quando i mercati si concentrano. I primi dieci titoli dell’S&P 500 pesano ormai per quasi il 40% dell’indice, mentre nei mercati emergenti TSMC, Samsung e SK hynix insieme arrivano al 29% dell’MSCI Emerging Markets. Negli indici ponderati per capitalizzazione, il peso di una società cresce proprio quando la fiducia degli investitori aumenta, così i rendimenti finiscono per dipendere da pochi nomi e pochi temi.

Le strategie passive rappresentano oltre il 50% dei fondi comuni azionari e degli ETF a livello globale. I flussi seguono il peso dei titoli negli indici, indipendentemente dai fondamentali, e tendono così a privilegiare le aziende più grandi e ad alimentare il momentum dei prezzi.

Il ruolo della gestione attiva nei mercati concentrati

È qui che la gestione attiva può offrire un contributo concreto. Il gestore può verificare se le quotazioni riflettono i fondamentali, la solidità dei vantaggi competitivi e le prospettive di crescita di un’azienda, un’analisi particolarmente utile quando le valutazioni divergono in modo marcato.

Capital Group evidenzia come, negli ultimi anni, i titoli tecnologici e le Magnificent 7 abbiano registrato multipli forward nettamente superiori al resto dell’S&P 500. Quei premi di valutazione si sono poi ridimensionati, a dimostrazione di quanto rapidamente possano cambiare le aspettative e di quanto conti distinguere le società sostenute dai fondamentali da quelle esposte a una compressione dei multipli.

Dalle informazioni alla loro interpretazione

Il vantaggio dei gestori attivi si è spostato. In passato dipendeva dall’accesso privilegiato alle informazioni o dalla velocità nell’elaborarle. Oggi la disponibilità di dati e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale riducono questo margine, e il valore si sposta sulla capacità di interpretazione.

La ricerca fondamentale serve a stabilire quali informazioni contino davvero, a valutare la qualità del management, l’allocazione del capitale e il potenziale di creazione di valore nel lungo periodo. Consente inoltre di individuare opportunità poco presenti negli indici, incluse le aziende che usano l’AI per aumentare la produttività.

Un portafoglio con un nucleo passivo e una parte attiva

La costruzione di un portafoglio potrebbe prevedere un nucleo diversificato che combini l’efficienza passiva con il giudizio attivo. Le strategie passive garantiscono un’esposizione efficiente al beta di mercato, mentre quelle attive contribuiscono con ricerca, selezione e gestione dei rischi.

Attorno al nucleo si possono collocare strategie satellite più concentrate, pensate per cogliere opportunità specifiche. Ciò che conta è capire dove si colloca il rischio attivo e quale funzione svolge ciascuna componente rispetto agli obiettivi dell’investitore.