Investimenti immobiliari alberghieri in Italia: il settore del lusso guida la crescita

Il mercato immobiliare alberghiero italiano è in forte espansione, con investimenti record nel 2026 e nel primo semestre del 2026. Scopri le tendenze e le opportunità.

Il settore immobiliare alberghiero italiano sta vivendo un momento di grande fermento. Dopo la fase di recupero post-pandemica, il mercato ha superato ogni aspettativa, con investimenti che hanno raggiunto cifre record. Questo fenomeno non è solo un segnale di ripresa, ma l’inizio di un nuovo ciclo di sviluppo maturo, orientato verso l’alto di gamma.

Secondo i dati più recenti, nel 2026 gli investimenti nel comparto alberghiero nazionale hanno toccato i 2,35 miliardi di euro, con un incremento del 27% rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo si è consolidato nel primo semestre del 2026, con transazioni stimate a quota 1,25 miliardi di euro. L’Italia si posiziona così alle spalle dei principali poli europei come Regno Unito, Spagna e Francia, ma con un tasso di crescita che promette di colmare rapidamente il divario.

Il segmento del lusso guida la crescita

Gli investimenti si concentrano principalmente sui segmenti upscale e lusso. Nel 2026, le operazioni hanno interessato 70 strutture a quattro e cinque stelle, per un totale di circa 5.250 camere. Questo focus sul segmento premium è un indicatore chiaro della direzione che il mercato sta prendendo. Le strutture di fascia medio-alta hanno registrato un tasso di occupazione superiore al 65% a livello nazionale, con picchi che superano l’80% nelle piazze primarie e nei brand territoriali a forte trazione leisure e business.

Per gli investitori, l’hospitality rappresenta uno dei settori più interessanti del mercato immobiliare italiano. Il lusso, in particolare, è un driver fondamentale per l’intero comparto. La pipeline delle prossime aperture dimostra chiaramente questa tendenza. Tuttavia, per mantenere questo slancio, è essenziale continuare a riqualificare e integrare il patrimonio infrastrutturale esistente, introducendo anche nuove formule come le branded residences.

Le destinazioni più promettenti

L’Italia si distingue per un mercato sempre più orientato alla qualità e alla valorizzazione degli asset. Le città come Milano, Bologna, Firenze, Verona e Napoli, insieme a destinazioni turistiche come la Costiera Amalfitana e il Garda, offrono opportunità di investimento particolarmente interessanti. Queste località hanno raggiunto livelli di occupazione strutturalmente prossimi all’80%, un segnale positivo per gli investitori istituzionali, i proprietari-operatori e i private equity.

Il valore complessivo del patrimonio immobiliare ricettivo ha superato i 173 miliardi di euro, con un fatturato immobiliare di 3,8 miliardi generato dall’attività di istituzionali, private equity e proprietari-operatori. Le compravendite concluse tra il 2026 e i primi mesi del 2026 hanno superato le 90 transazioni per un totale di circa 8.300 camere. Questo dimostra una distribuzione sempre più ampia degli investimenti sull’intero territorio nazionale.

Le performance operative e le prospettive future

Le performance operative delle strutture di fascia medio-alta sono state particolarmente positive. Il tasso di occupazione ha superato stabilmente il 65% a livello nazionale, con picchi oltre il 75% e punte prossime all’80% nelle principali destinazioni turistiche. Questo trend positivo è confermato anche dai dati del primo semestre del 2026.

La ripresa del turismo post-pandemico ha evidenziato come la forza di una destinazione non dipenda solo dalla disponibilità di infrastrutture, ma dalla sua capacità di essere riconoscibile e autentica. In un mercato sempre più competitivo, la reputazione di un territorio rappresenta un patrimonio immateriale capace di orientare gli investimenti. L’analisi condotta su 22 brand territoriali conferma la rilevanza di questo fattore, con tutte le destinazioni che hanno registrato una crescita delle presenze negli ultimi cinque anni.

Gli investitori stanno puntando con decisione su interventi di riqualificazione e riposizionamento, con un focus particolare sul segmento del lusso. Le prospettive di crescita restano positive, soprattutto per le destinazioni turistiche più rinomate e le città con un alto potenziale di sviluppo.