Investimenti immobiliari: come gestire i cambiamenti di destinazione d’uso

La gestione degli investimenti immobiliari richiede una particolare attenzione quando si verifica un cambiamento di destinazione d’uso. Questo processo, noto come riclassificazione implica modifiche significative nella contabilizzazione e nella valutazione dell’immobile. Ma quando esattamente si verifica un cambiamento di destinazione e come deve essere gestito?
In questo articolo esploreremo le condizioni necessarie per la riclassificazione di un immobile, le prove richieste e le implicazioni contabili secondo gli standard internazionali. Scopriremo anche come gestire le situazioni in cui un immobile viene dismesso o migliorato senza cambiare destinazione.
Le condizioni per un cambiamento di destinazione
Un immobile può essere riclassificato come investimento immobiliare o come immobile a uso del proprietario solo quando si verifica un cambiamento nell’uso. Questo cambiamento si manifesta quando l’immobile inizia o cessa di soddisfare la definizione di investimento immobiliare e vi è evidenza concreta del cambiamento.
Le intenzioni della direzione aziendale da sole non costituiscono prova sufficiente. Sono necessarie prove tangibili come:
- L’inizio dell’uso dell’immobile da parte del proprietario o di un progetto di sviluppo per un uso futuro, trasformando un investimento immobiliare in un immobile a uso del proprietario.
- L’inizio di un progetto di sviluppo con l’intenzione di vendere l’immobile, trasformandolo da investimento immobiliare a rimanenza.
- La cessazione dell’uso da parte del proprietario, trasformando un immobile a uso del proprietario in un investimento immobiliare.
- L’inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, trasformando una rimanenza in un investimento immobiliare.
La gestione degli immobili in fase di dismissione o miglioramento
Quando un’entità decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, l’immobile continua a essere trattato come tale fino alla sua eliminazione contabile. Analogamente, se un immobile esistente viene migliorato per un uso continuativo come investimento immobiliare, non viene riclassificato come immobile a uso del proprietario durante il periodo di miglioramento.
Queste disposizioni sono fondamentali per mantenere la coerenza contabile e garantire che le modifiche siano riflesse correttamente nei bilanci.
Le implicazioni contabili del modello del fair value
Quando un’entità utilizza il modello del fair value per gli investimenti immobiliari, i cambiamenti di destinazione hanno implicazioni specifiche sulla contabilizzazione e la valutazione. Ad esempio, nel caso di un cambiamento da investimento immobiliare a immobile a uso del proprietario o a rimanenza, il fair value alla data del cambiamento sostituisce il costo dell’immobile per la successiva contabilizzazione.
Se un immobile a uso del proprietario diventa un investimento immobiliare iscritto al fair value, l’entità deve applicare lo IAS 16 per gli immobili di proprietà e l’IFRS 16 per gli immobili detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo fino alla data del cambiamento d’uso. Qualsiasi differenza tra il valore contabile dell’immobile e il fair value deve essere trattata come una rivalutazione secondo lo IAS 16.
Questo approccio garantisce che le modifiche siano riflesse accuratamente nei bilanci e che le entità possano prendere decisioni informate sulla gestione dei loro asset immobiliari.