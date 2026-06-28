Piano 2026-2028 di Fvg Strade: investimenti, manutenzione e prevenzione per la mobilità

Il piano industriale 2026-2028 di Fvg Strade concentra 210 milioni su nuove opere, manutenzioni straordinarie e ordinarie per rendere la rete regionale più sicura e resiliente; a livello europeo il bando CEF 2026 destina 170 milioni al trasporto stradale, con focus su ricarica per veicoli pesanti, digitalizzazione e snellimento dei valichi

Il panorama degli investimenti nelle infrastrutture stradali italiane vede in parallelo un piano regionale e un bando europeo che possono influenzare la mobilità e la logistica. Il piano industriale 2026-2028 presentato da Fvg Strade prevede una dotazione complessiva di 210 milioni di euro destinati a interventi sulla rete regionale, mentre il programma europeo Connecting Europe Facility 2026 mette a disposizione 170 milioni di euro per il settore del trasporto stradale commerciale. Queste iniziative colgono due esigenze collegate: mantenere e mettere in sicurezza l’esistente e accompagnare la transizione energetica del trasporto merci.

Dettagli del piano industriale 2026-2028 di Fvg Strade

La strategia regionale si articola su tre direttrici principali: nuove operemanutenzioni straordinarie e manutenzioni ordinarie. Il finanziamento è composto da circa 70 milioni per nuove opere100 milioni per manutenzioni straordinarie e 40 milioni per manutenzioni ordinarie. L’obiettivo dichiarato è trasformare la semplice moltiplicazione dei cantieri in un miglioramento concreto della qualità della rete, puntando sulla programmazione a lungo termine e su una comunicazione preventiva che riduca i disagi per gli utenti.

Il piano privilegia la sicurezza dell’esistente: il monitoraggio più frequente di ponti e viadotti il rinnovo delle pavimentazioni l’adeguamento delle barriere di protezione e interventi mirati su punti critici della rete. Tra gli interventi locali di rilievo sono previste opere sulla SR 465 a Ravascletto con allargamenti e consolidamenti, progetti sulla SR 355 della Val Degano e l’avvio dei lavori per la rotatoria di Artegna collegata alla SS 13.

Priorità operative e gestione dei cantieri

La gestione dei cantieri è pensata per ridurre code e disagi attraverso criteri che includono la condizione tecnica dell’infrastruttura, il livello di rischio, l’intensità di traffico e la presenza di scuole o attività produttive nelle vicinanze. Quando possibile saranno valutati lavori notturni o fuori dalle fasce di punta ma la sicurezza rimane vincolante: alcuni interventi richiedono finestre di lavoro con condizioni specifiche di visibilità e sicurezza degli operatori.

Connecting Europe Facility 2026: opportunità per la decarbonizzazione e la digitalizzazione

Il bando CEF Trasporti 2026 si concentra su tre priorità: infrastrutture per combustibili alternativi, efficienza dei valichi di frontiera esterni e innovazione digitale. La quota principale consiste in 130 milioni destinati alle infrastrutture di ricarica per veicoli pesanti, con attenzione a stazioni di ricarica ad alta potenza e sistemi come il Megawatt Charging System (MCS). L’obiettivo è rendere possibile l’elettrificazione delle percorrenze extraurbane e di lunga distanza per il trasporto merci.

Oltre all’elettrico, il pacchetto finanzia anche infrastrutture a idrogeno collegamenti alla rete elettrica, sistemi di accumulo e soluzioni intelligenti di gestione dell’energia, nonché stazioni disponibili 24 ore su 24 e parcheggi sicuri per i camion. L’Unione Europea coprirà fino al 20% dei costi ammissibili, con la quota di 130 milioni che potrebbe spalancare investimenti complessivi stimati intorno a 650 milioni.

Digitalizzazione e fluidità dei valichi

Il bando riserva 20 milioni alla digitalizzazione: tecnologie per veicoli connessi e altamente automatizzati, sistemi di posizionamento di precisione e comunicazioni veicolo-infrastruttura. Altri 20 milioni sono destinati a migliorare l’efficienza dei valichi esterni dell’Unione, sostenendo collegamenti stradali, aree di attesa per camion e infrastrutture per i controlli doganali, con l’obiettivo di snellire le catene logistiche e ridurre i tempi di attesa alle frontiere.

Per le imprese di autotrasporto e gli operatori logistici si tratta di una ultima finestra di finanziamento nell’ambito dell’attuale quadro finanziario 2026-2027: le candidature per il CEF 2026 resteranno aperte fino al 6 ottobre 2026. È quindi il momento per progettare interventi che colleghino gli obiettivi di decarbonizzazione, resilienza infrastrutturale e innovazione digitale.

Il ruolo del Mezzogiorno e le ricadute strategiche

Nel dibattito nazionale il Mezzogiorno viene indicato come area prioritaria per attrarre investimenti tramite infrastrutture e strumenti come la ZES Unica. Iniziative di grande visibilità, come l’assegnazione dell’America’s Cup a Napoli, sono interpretate come leve di promozione internazionale e sviluppo territoriale. In questo quadro, la complementarietà tra fondi nazionali, programmi regionali come quello di Fvg Strade e finanziamenti europei può accelerare rinnovamenti che vanno dalla manutenzione ordinaria alle grandi opere strategiche.

Il filo che unisce le diverse iniziative è chiaro: senza una rete viaria mantenuta e sicura, e senza un’infrastruttura energetica e digitale adeguata per i mezzi pesanti, le politiche di sviluppo rischiano di non produrre i benefici attesi. La sfida è rendere questi finanziamenti efficaci sul territorio, con progettazione, cantieri organizzati e comunicazione trasparente verso gli utenti.