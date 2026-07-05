Rocket Lab RKLB: Perché il Prezzo è Crollato e Cosa Aspettarsi

Le azioni Rocket Lab hanno subito un forte calo, passando da un massimo di $151 a $84. Scopriamo le ragioni e le prospettive future.

Le azioni di Rocket Lab identificata con il ticker RKLB hanno registrato un significativo ribasso nelle ultime settimane, passando da un massimo annuale di $151 il 27 maggio a $84. Questo calo è avvenuto nonostante la società abbia recentemente ottenuto un importante contratto con la NASA. Ma è il momento di comprare al ribasso o di vendere il rimbalzo?

Il settore spaziale sta vivendo una fase di forte volatilità, con molte aziende che registrano cali significativi. Rocket Lab non fa eccezione, e il suo recente ingresso in un indice blue-chip ha ulteriormente accentuato la pressione sul prezzo delle azioni. Tuttavia, la domanda per le soluzioni di Rocket Lab rimane elevata, soprattutto dopo l’annuncio del contratto con la NASA per le missioni Polarized Submillimeter Ice-cloud Radiometer (PolSIR) e Total and Spectral Solar Irradiance Sensor-2 (TSIS-2) del valore di $300 milioni.

La Crescita di Rocket Lab e i Rischi di Valutazione

Nonostante il calo recente, Rocket Lab continua a mostrare una forte crescita. Gli ultimi risultati finanziari indicano un aumento del fatturato del 63.5% rispetto all’anno precedente, con un fatturato record di $200 milioni. Il backlog dei ricavi ha raggiunto oltre $2.2 miliardi, corrispondenti a più di 70 missioni. La società sta registrando una crescente domanda per i suoi progetti HASTE e Neutron con 5 lanci Neutron assicurati nell’Ultimo trimestre.

Gli analisti prevedono una continua crescita dei ricavi, con un fatturato annuo atteso a $915 milioni, in aumento del 52% su base annua. Tuttavia, permangono preoccupazioni riguardo alla valutazione della società, che attualmente tratta a un rapporto prezzo-vendite forward di 53, un valore molto elevato. Questo implica che Rocket Lab dovrà continuare a crescere e migliorare i suoi indicatori di profitto nel lungo periodo.

Analisi Tecnica del Prezzo di RKLB

Il grafico giornaliero delle azioni Rocket Lab mostra un calo significativo, passando da un massimo di $151 a $84. Il prezzo attuale è rilevante perché coincide con la trendline ascendente che collega i minimi da novembre dello scorso anno. Il titolo rimane sopra la Media Mobile Esponenziale (EMA) a 200 giorni, un segnale positivo. Inoltre, si è stabilizzato lungo il livello Strong, Pivot, Reverse delle Murrey Math Lines.

Questo suggerisce che c’è la possibilità di un rimbalzo e di un ritesto del livello di supporto e resistenza principale di $100, mentre gli investitori comprano al ribasso. Tuttavia, questa prospettiva diventerà invalida se il titolo scenderà sotto il livello Strong, Pivot, Reverse delle Murrey Math Lines a $75.