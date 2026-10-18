Il paese ottiene attrezzature petrolifere dopo 15 anni e avvia un piano da 240 miliardi per salvare l’economia.

Il governo venezuelano ha avviato una serie di iniziative senza precedenti per rilanciare il settore energetico, combinando l’arrivo di nuove attrezzature petrolifere con un ambizioso piano di pagamento del debito da 240 miliardi di dollari. Le misure, presentate a livello internazionale, mirano a riattivare la produzione, a ricostruire le infrastrutture di base e a riconquistare la fiducia dei creditori, in un momento in cui l’economia del paese è ancora segnata da una grave crisi.

North American Blue Energy Partners porta in Venezuela le prime attrezzature in 15 anni

La società privata North American Blue Energy Partners (Nabep) ha ricevuto in consegna due nuovi impianti di perforazione e undici piattaforme per la manutenzione e il ripristino dei pozzi, i primi macchinari di questo tipo ad arrivare nella nazione da più di un decennio e mezzo. L’arrivo di questi dispositivi è stato annunciato dal CEO Alejandro Betancourt, che ha sottolineato come ogni unità aggiuntiva avvicini il paese agli obiettivi operativi prefissati e contribuisca alla rivitalizzazione dell’economia. Nabep prevede l’invio di ulteriori attrezzature nelle prossime settimane, destinate alle attività nei pressi del Lago di Maracaibo e nella Fascia Petrolifera dell’Orinoco.

Aumento della produzione e prospettive di PDVSA

Dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, la produzione nazionale è salita a circa 1,2 milioni di barili al giorno, secondo le dichiarazioni della statale PDVSA. L’ente ha fissato un obiettivo ancora più audace: raggiungere 1,5 milioni di barili al giorno entro il 2027, grazie al supporto di aziende straniere e alla messa in funzione dei nuovi impianti. Questo incremento rappresenta un passo cruciale per riportare il Venezuela al rango di principale esportatore di petrolio nella regione.

Piano da 240 miliardi di dollari per estinguere il debito e ripristinare i servizi

Il vicepresidente Calixto Ortega ha presentato a Bangkok un progetto volto a utilizzare le future vendite di greggio per onorare un Debito pubblico pari a 240 miliardi di dollari. Il piano di ristrutturazione prevede che i proventi vengano destinati alla ricostruzione delle reti idriche ed elettriche, trascurate per un decennio, oltre a sostenere una politica monetaria capace di ridurre l’inflazione a cifre a due cifre. Parallelamente, il governo intende rafforzare il bolívar per ridurre la dipendenza dal dollaro negli scambi interni, creando le premesse per una stabilità macro-economica a medio termine.

Riconfigurazione dei rapporti con i creditori internazionali

Le autorità venezuelane hanno sottolineato l’importanza di fornire ai creditori garanzie nette sul flusso di cassa derivante dalle esportazioni di petrolio. Tra i principali interlocutori vi è il Fondo Monetario Internazionale, che ha già erogato risorse per la ricostruzione post-sisma, e la Cina, storica partner di Caracas. Tuttavia, il nuovo orientamento geopolitico, sostenuto dagli Stati Uniti, potrebbe spostare la destinazione delle esportazioni verso mercati più aperti, riducendo la dipendenza da accordi di compensazione non monetaria.

Accordi bilaterali con gli Stati Uniti e investimenti da quasi 76 miliardi di dollari

Nel gennaio scorso il Venezuela ha riaperto il proprio settore energetico agli investimenti esteri, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha espresso pieno supporto. Un accordo bilaterale prevede la creazione di 250 nuove perforazioni e l’intervento in 17 campi petroliferi come parte di un pacchetto complessivo di 61 convenzioni. Le stime ufficiali indicano un afflusso di quasi 76 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, un contributo decisivo per accelerare la produzione nella zona di Zulia, dove i volumi sono passati da 70 000 a 370 000 barili al giorno. Questi investimenti mirano non solo a incrementare l’output, ma anche a creare una base più stabile per le future operazioni di esportazione.

Impatto sul mercato globale del petrolio

Con le nuove perforazioni e l’aumento della capacità produttiva, il Venezuela intende reinserirsi in modo più competitivo nei mercati internazionali, riducendo la sua dipendenza da accordi di scambio con la Cina. La diversificazione delle destinazioni di vendita dovrebbe facilitare il rispetto dei termini di rimborso del debito e favorire una crescita economica più sostenibile. Tuttavia, la transizione richiederà una gestione attenta delle fluttuazioni dei prezzi del petrolio e un coordinamento stretto con gli organismi finanziari internazionali.