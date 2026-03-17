Investire in criptovalute con ETP su Mintos: cosa cambia

Scritto da Redazione il 17 Marzo 2026.

La piattaforma Mintos, nota per l’approccio multiasset, ha ampliato la sua proposta includendo ETP legati alle criptovalute, offrendo agli utenti esposizione regolamentata a questa classe di attivi a partire da soli 5 euro. L’iniziativa è il risultato della collaborazione con Upvest, che fornisce l’infrastruttura API scalabile e i servizi di intermediazione necessari per integrare questi prodotti nel catalogo della piattaforma. La mossa risponde a una domanda concreta: un sondaggio interno aveva infatti segnalato che oltre un quarto degli utenti desiderava poter accedere alle crypto attraverso gli strumenti già conosciuti di Mintos, senza doversi spostare su exchange autonomi.

Perché gli ETP rappresentano una novità per gli utenti

Gli ETP sulle criptovalute proposti su Mintos sono emessi da player globali come BlackRock iShares e VanEck, e permettono di ottenere esposizione al mercato crypto senza la gestione diretta delle chiavi private. Un exchange traded product è uno strumento negoziato e regolamentato che replica l’andamento di un sottostante: in questo caso gli emittenti realizzano prodotti strutturati per seguire il prezzo di asset come Bitcoin o Ethereum. Integrare questi strumenti in una piattaforma multiasset consente agli investitori di mantenere diversificazione e di gestire portafogli composti da prestiti, obbligazioni, immobili, ETF e ora anche ETP crypto con la stessa interfaccia operativa.

Accesso pratico e quadro operativo

La soglia di ingresso indicata è molto contenuta: con 5 euro si può iniziare a investire nei nuovi ETP disponibili su Mintos, grazie all’architettura fornita da Upvest. L’elemento tecnico centrale è l’integrazione API che consente l’ordine, la custodia e la rendicontazione all’interno del conto Mintos, semplificando il percorso per gli investitori retail. Pur essendo prodotti regolamentati, è importante ricordare che ogni ETP può avere costi di gestione o spread legati all’emittente e al mercato; perciò la scelta deve essere valutata nell’ambito della strategia complessiva e della tolleranza al rischio.

Dettagli pratici e servizi complementari

Accanto all’introduzione degli ETP, il panorama dei servizi collegati alle criptovalute continua a evolvere: tra le soluzioni citate spicca Wirex, che offre un conto crypto multivaluta con possibilità di acquistare, vendere e spendere valute digitali e fiat. Wirex propone tre livelli di servizio — Standard, Premium ed Elite — con differenti profili di cashback e benefici, e una carta associabile al conto che restituisce in token parte della spesa. Le funzionalità includono ricariche tramite bonifico o carta, trasferimenti gratuiti verso altri utenti Wirex e la possibilità di convertire cripto in valuta fiat senza commissioni per il trading interno, elementi che arricchiscono l’ecosistema di accesso alle valute digitali.

Versioni del conto Wirex e caratteristiche

Il piano Standard è gratuito e offre fino all’1% di cashback, il Premium prevede un canone mensile di 9,90$ con cashback fino al 3% e bonus di deposito, mentre l’Elite, a 29,90$ al mese, aumenta i ritorni fino all’8% di cashback e include ulteriori vantaggi di risparmio. La carta Wirex non richiede costi di attivazione, permette prelievi fino a 200 euro al mese e, se utilizzata all’estero, non applica commissioni forex in alcuni casi: tutto ciò rende evidente come servizi di questo tipo possano affiancarsi agli ETP nell’offrire modalità pratiche per gestire l’esposizione alle criptovalute in maniera fluida per l’utente finale.

Ruolo di Upvest e implicazioni per gli investitori

Upvest fornisce l’ossatura tecnica e di compliance che rende possibile l’offerta: l’azienda si occupa delle API e dei servizi di intermediazione che collegano gli emittenti al front-end di Mintos, consentendo una fruizione semplificata dei prodotti. Secondo i responsabili delle piattaforme, la scelta di proporre ETP regolamentati risponde sia alla domanda di diversificazione degli investitori retail sia alla necessità di offrire soluzioni che riducano le complessità operative e le preoccupazioni normative tipiche del possesso diretto di cripto. Tuttavia, resta centrale l’attenzione al rischio: la natura volatile degli asset digitali impone scelte consapevoli e, quando opportuno, il confronto con consulenti indipendenti.

Considerazioni finali

La novità su Mintos segna un passo verso l’integrazione delle criptovalute nei portafogli tradizionali, offrendo strumenti regolamentati accessibili con importi contenuti. L’operazione combina l’esperienza multiasset della piattaforma, l’infrastruttura tecnica di Upvest e l’offerta di emittenti di primo piano come BlackRock iShares e VanEck. Per l’investitore, questo si traduce in nuove opportunità di diversificazione, ma anche nella necessità di valutare costi, orizzonte temporale e rischi associati: come per ogni decisione finanziaria, la prudenza e l’informazione rimangono elementi fondamentali.