Bando premi di laurea in finanza multidisciplinare per laureati UniTS

La Università degli Studi di Trieste ha pubblicato il bando per i premi di laurea dedicati a lavori che adottino un approccio multidisciplinare alla finanza.

Possono partecipare i laureati magistrali che hanno discusso la tesi nell’ambito dell’a.a. 2026/2026, nel periodo compreso tra la sessione estiva e la sessione straordinaria. Questo invito mira a valorizzare elaborati che combinano conoscenze diverse e che, in particolare, utilizzano strumenti innovativi come le metodologie quantistiche.

Il bando mette in evidenza l’interesse per tesi che intreccino discipline economiche, statistiche e gestionali con tecniche avanzate. I candidati devono soddisfare criteri specifici relativi al corso di laurea e al punteggio finale, e inviare la propria candidatura esclusivamente tramite procedura on line. Le informazioni ufficiali e il testo integrale del bando sono disponibili presso gli uffici competenti dell’ateneo; per chiarimenti è possibile contattare l’ufficio responsabile via email.

Requisiti accademici

Possono partecipare i laureati con Laurea Magistrale conseguita presso la Università degli Studi di Trieste tra la sessione estiva e la sessione straordinaria dell’a.a. 2026/2026. È richiesta una votazione non inferiore a 107/110, a garanzia dell’eccellenza accademica dei candidati. La selezione privilegia lavori che dimostrino integrazione tra più ambiti disciplinari e rigore metodologico, pertanto il voto rappresenta uno dei criteri oggettivi per la valutazione complessiva delle candidature.

Corsi di laurea ammessi

Sono inclusi i percorsi magistrali afferenti alle aree economiche e statistiche: Economia, Ambiente e Sviluppo / Economia dei settori produttivi e dei mercati internazionali; Strategia e consulenza aziendale / Strategia, Consulenza e Logistica Aziendale; Scienze Statistiche e Attuariali, Marketing e Management. L’elenco riflette la volontà di premiare tesi che nascono dall’interazione tra economia, gestione aziendale e analisi quantitativa, e che possano contribuire a nuovi orizzonti di ricerca applicata.

Caratteristiche richieste della tesi

La tesi deve avere un carattere chiaramente multidisciplinare e prevedere l’uso di metodologie quantistiche come elemento metodologico o applicativo. Per metodologie quantistiche si intendono tecniche, modelli o strumenti ispirati ai principi della teoria quantistica applicati a problemi finanziari, statistici o decisionali; l’uso di tali approcci dovrà essere documentato e giustificato nel corpo del lavoro. La commissione valuterà l’originalità, la coerenza metodologica e la rilevanza applicativa della ricerca.

Valutazione e criterio di merito

Oltre alla votazione minima, la selezione terrà conto della capacità della tesi di integrare competenze diverse e di proporre risultati significativi per la disciplina. Saranno apprezzati contributi che dimostrino sperimentazione, modelli innovativi o analisi empiriche robuste supportate da adeguate tecniche quantitative. La trasparenza nella documentazione dell’applicazione delle metodologie quantistiche è fondamentale per una valutazione favorevole.

Modalità di candidatura e contatti

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line entro e non oltre le ore 13:00 del 10 aprile 2026. È importante rispettare la scadenza indicata: domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. La procedura prevede l’invio della documentazione richiesta seguendo le istruzioni del bando; si raccomanda di verificare attentamente i documenti obbligatori e i formati accettati prima dell’invio.

Informazioni e assistenza

Per chiarimenti amministrativi o richieste di dettaglio sul bando è possibile scrivere a Ufficio Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti all’indirizzo email [email protected]. L’ufficio fornirà indicazioni sulla procedura di candidatura e rimanderà al testo completo del bando per ogni approfondimento. Si consiglia ai candidati interessati di consultare tempestivamente le informazioni ufficiali e di preparare la documentazione con anticipo per evitare problemi tecnici dell’ultimo minuto.