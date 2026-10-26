Scopri i numeri di posti, i test richiesti e i requisiti linguistici per la laurea in Economia e Management 2026/27.

La LIUC ha aperto le porte alle nuove ammissioni per l’anno accademico 2026/27, invitando aspiranti laureati a candidarsi per il corso di Economia e Management. Il bando prevede un insieme di procedure da seguire, date precise da rispettare e requisiti specifici per poter accedere sia alle modalità in lingua italiana sia a quelle interamente in lingua inglese.

Con un totale di 450 posti messi a disposizione, la struttura del nuovo corso prevede una componente internazionale: 90 posti sono riservati a percorsi completamente in inglese, suddivisi tra 60 posti per Business Economics e 30 posti per Business Analytics for Management. I restanti 360 posti rimangono aperti a studenti che seguiranno il programma in lingua italiana.

Requisiti fondamentali per l’accesso

Per essere ammissibili è indispensabile possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo di studio estero equipollente, ottenuto dopo almeno 12 anni di istruzione. La validità del titolo estero viene verificata secondo la normativa ministeriale vigente; per confermare la correttezza è consigliato contattare l’Ufficio Orientamento via email. Chi proviene da Paesi extra-UE dovrà inoltre avviare per tempo la pratica di rilascio del visto di studio, consultando il portale Universitaly.

Il percorso di ammissione si basa sulla superamento del test di ammissione LIUC oppure su test alternativi riconosciuti: SAT con punteggio globale ≥1150 (di cui almeno 500 in Matematica) o ACT con punteggio globale ≥23 (almeno 19 nella sezione Matematica). Questi esami possono essere sostenuti durante gli ultimi due anni di liceo; chi li supera prima del diploma ha la possibilità di effettuare la pre-immatricolazione per garantire un posto nella graduatoria.

Il test di ammissione LIUC: formato, contenuti e modalità

Il test viene erogato interamente online, con una durata di 75 minuti e la somministrazione di 60 domande a risposta multipla (una sola risposta corretta su quattro). Le prove abbracciano quattro aree: logica, comprensione del testo, matematica di base e cultura generale/attualità. È possibile richiedere lo svolgimento in lingua inglese, garantendo così pari condizioni anche per i candidati dei corsi internazionali.

Date di svolgimento e scadenze per l’iscrizione

Le sessioni programmate per il 2026 sono due: il mercoledì 14 ottobre alle ore 14:30 (con scadenza iscrizioni e pagamento il 6 ottobre) e il giovedì 12 novembre alle ore 14:30 (scadenza iscrizioni il 4 novembre). Chi è titolare di diagnosi DSA o di altre disabilità deve inviare, entro le date di chiusura, la certificazione al servizio orientamento per ottenere gli eventuali strumenti compensativi.

Procedura di iscrizione passo passo

L’iscrizione avviene sul portale . Dopo la registrazione per ottenere user ID e password, occorre effettuare il login, selezionare la voce “Segreteria – Test Ammissione Università”, scegliere la data desiderata e procedere al pagamento di €100,00 tramite carta di credito. Il contributo è non rimborsabile in caso di mancata partecipazione.

Preparazione consigliata

Per affrontare al meglio la prova, gli aspiranti possono consultare il syllabus ufficiale, utilizzare i testi consigliati da AlphaTest e partecipare al LIUC Test Lab, un corso online gratuito che offre esercitazioni pratiche e strategie d’esame. L’accesso al Test Lab è facoltativo ma altamente consigliato per familiarizzare con il formato della prova.

Valutazione, risultati e percorsi per chi non supera il punteggio minimo

Il punteggio viene calcolato aggiungendo 1 punto per ogni risposta esatta, sottraendo un terzo di punto per ogni risposta errata e assegnando 0 per le domande lasciate vuote. Per essere ammessi è necessario raggiungere almeno 16/30. I risultati vengono comunicati via email entro una settimana dall’esame.

Chi ottiene un punteggio inferiore può comunque iscriversi al corso, ma dovrà completare gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) entro il primo anno, oppure decidere di ripresentare il test in una delle sessioni successive. Il superamento della soglia libera dallo svolgimento degli OFA.

Supporto per studenti con DSA o disabilità

Gli studenti in possesso di certificazione DSA o di altra disabilità devono indicare la necessità di strumenti compensativi al momento dell’iscrizione e inviare la documentazione più recente a orientamento@ prima della chiusura delle scadenze. Il Servizio Inclusione provvederà all’analisi e all’assegnazione degli aiuti previsti dal regolamento di integrazione.