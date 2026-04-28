Iscrizioni aperte ai campionati italiani di economia e finanza per l’a.s. 2026-26

Si avviano le selezioni per i Campionati Italiani di Economia e Finanza, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Associazione Students Lab Italia.

L’iniziativa, inserita nel programma ministeriale per la Valorizzare delle Eccellenze, propone alle scuole superiori un format competitivo pensato per stimolare curiosità e competenze nelle discipline economico-finanziarie. Il progetto si rivolge in modo specifico alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, offrendo momenti di apprendimento, confronto e incontro con il mondo dell’economia.

Obiettivi della competizione e destinatari

Lo scopo principale dei Campionati è promuovere l’interesse per le materie economico-finanziarie attraverso una competizione strutturata che valorizza capacità analitiche e teamwork. Grazie al coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Associazione Students Lab Italia, le scuole possono trasformare la partecipazione in un’opportunità formativa concreta. La manifestazione è pensata per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, senza limitazioni particolari sul percorso di studi, con l’obiettivo di favorire la diffusione di competenze trasversali utili anche nel mondo del lavoro e dell’università.

Contenuti formativi e valore educativo

Partecipare significa confrontarsi su temi che spaziano dalla microeconomia alla finanza personale, passando per strumenti di analisi e casi pratici. Il format stimola l’uso di metodologie innovative e la capacità di applicare concetti teorici a scenari concreti, accrescendo la consapevolezza finanziaria degli studenti. In questo contesto, la competizione assume il valore di laboratorio didattico, in cui la componente competitiva si intreccia con attività di apprendimento esperienziale e scambio tra istituti di regioni diverse.

Calendario e fasi della competizione

Le scuole interessate possono registrarsi nel periodo indicato: le iscrizioni sono aperte dal 26 gennaio 2026 al 26 febbraio 2026. La competizione si articola in più tappe, a partire dalle selezioni locali fino alle fasi competitive di livello regionale e nazionale. È importante pianificare la partecipazione con anticipo, predisponendo squadre e materiali richiesti, per affrontare al meglio le prove previste e sfruttare appieno le occasioni formative offerte dal percorso.

Fase regionale e graduatoria

La fase regionale è calendarizzata per il 14 Aprile 2026, giornata in cui le squadre selezionate dalle singole scuole si confrontano su problemi e casi di studio. Al termine di questa tappa viene stilata la graduatoria della fase regionale, che determina le formazioni ammesse alla finale nazionale. La graduatoria è consultabile nella documentazione ufficiale della competizione e rappresenta il riferimento per la qualificazione alle fasi successive.

Finale nazionale, sedi e informazioni pratiche

La conclusione del percorso competitivo si terrà con la finale nazionale programmata per il 14 e 15 Maggio 2026 a Cattolica, presso il Polo Kursaal – Snaporaz. Queste giornate finali offriranno non solo la definizione dei vincitori, ma anche momenti di networking, workshop e incontri con professionisti del settore. La partecipazione alla finale rappresenta l’occasione per le studentesse e gli studenti di misurare le proprie competenze su un palcoscenico nazionale e scambiare esperienze con coetanei provenienti da diverse realtà scolastiche.

Iscrizioni, materiali e supporto alle scuole

Per iscriversi è necessario attenersi alle date indicate e consultare i materiali predisposti dagli organizzatori, che forniscono istruzioni operative, regolamenti e strumenti per la preparazione. Le scuole possono trovare linee guida e documenti utili nelle comunicazioni ufficiali: nelle stesse si trovano indicazioni su requisiti di partecipazione, modulistica e modalità di invio delle iscrizioni. Per risolvere eventuali dubbi è consigliabile contattare gli organizzatori attraverso i canali riportati nei documenti ufficiali.

Per maggiori dettagli e per accedere a tutte le informazioni operative, consultare gli allegati messi a disposizione dagli organizzatori. I file allegati contengono il regolamento completo, la modulistica per le iscrizioni e la graduatoria della fase regionale. La consultazione degli Allegati è fondamentale per assicurare una partecipazione corretta e informata a tutti i livelli della competizione.