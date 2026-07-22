La carriera di Pierpaolo Manno: dalla Puglia alla promozione a generale

Pierpaolo Manno, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, è stato promosso generale di brigata. Un riconoscimento per una carriera dedicata alla legalità.

La promozione a generale di brigata di Pierpaolo Manno, originario di Lecce e classe 1972, rappresenta un traguardo significativo per la sua carriera nella Guardia di Finanza. Manno, attualmente comandante provinciale di Catanzaro ha dedicato oltre tre decenni al servizio del Corpo, accumulando esperienze preziose in vari settori e regioni d’Italia.

La sua formazione ha avuto inizio presso l’Accademia della Guardia di Finanza dove ha studiato dal 1991 al 1996. Durante questo periodo, ha conseguito lauree in GiurisprudenzaEconomia e Commercio e Scienze della sicurezza economico-finanziaria oltre a due master di secondo livello in Diritto tributario dell’impresa e in Sicurezza delle informazioni.

Dalla Sicilia alla Puglia: le esperienze operative di Manno

Nel 2012, Manno è stato assegnato al Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo dove ha operato fino al 2015. Durante questo periodo, ha condotto indagini su organizzazioni criminali di stampo mafioso, riciclaggio ed evasione fiscale nazionale e internazionale. La sua esperienza in Sicilia è stata fondamentale per la sua crescita professionale.

Successivamente, ha prestato servizio presso il Comando Generale del Corpo occupandosi di personale e relazioni internazionali. Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi operativi in Emilia-RomagnaVeneto e Puglia. Dal 2017 al 2019 ha guidato il Comando Provinciale di Brindisi coordinando attività contro la criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti, la corruzione e lo spreco di risorse pubbliche.

Il Centro Alti Studi della Difesa e il trasferimento a Catanzaro

Prima del suo trasferimento a Catanzaro, Manno ha frequentato il Centro Alti Studi della Difesa di Roma conseguendo il relativo titolo nell’ambito della formazione dirigenziale e degli studi sulla sicurezza e sulla difesa. Dal 26 giugno 2026 è alla guida del Comando Provinciale di Catanzaro dal quale dipendono i Gruppi di Lamezia Terme e Catanzaro il Nucleo di polizia economico-finanziaria e la Compagnia di Soverato.

Un riconoscimento di alto valore istituzionale

Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo ha espresso profonda soddisfazione per la promozione di Manno. Falbo ha sottolineato come questo riconoscimento attesti non solo un avanzamento di carriera, ma anche una storia professionale di rigore, competenza e equilibrio.

Falbo ha evidenziato il ruolo decisivo della Guardia di Finanza nella tutela del libero mercato, nella lotta alle alterazioni della concorrenza e nella difesa della correttezza amministrativa. La collaborazione tra la Camera di Commercio e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza è stata citata come esempio concreto di una visione basata sulla trasparenza, la legalità e la tutela dell’iniziativa economica sana.

Il Generale Manno è stato descritto come un rappresentante dello Stato di straordinario valore, un interlocutore attento e un riferimento di affidabilità e certezza. La sua capacità di coniugare efficacia operativa e sensibilità istituzionale ha trovato piena espressione alla guida del Comando Provinciale di Catanzaro.