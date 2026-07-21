La carriera di Pierpaolo Manno: dalla Guardia di Finanza alla promozione a generale

Pierpaolo Manno, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, è stato promosso generale di brigata. Scopri la sua carriera e i riconoscimenti ricevuti.

Pierpaolo Manno, originario di Lecce e nato nel 1972, ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera militare. Recentemente promosso al grado di generale di brigata Manno ha dedicato oltre tre decenni al servizio della Guardia di Finanza accumulando esperienze preziose in vari settori e regioni d’Italia.

La sua formazione ha avuto inizio presso l’Accademia della Guardia di Finanza dove ha studiato dal 1991 al 1996. Da allora, ha ricoperto numerosi incarichi operativi e amministrativi, dimostrando costantemente rigorecompetenza e un profondo senso delle istituzioni.

Una carriera ricca di esperienze e successi

Nel 2012, Manno è stato assegnato al Nucleo di polizia tributaria di Palermo dove ha lavorato fino al 2015. Durante questo periodo, ha contribuito in modo significativo alla lotta contro l’evasione fiscale e le illegalità economiche. Successivamente, ha prestato servizio presso il Comando generale del corpo sia nell’area del personale che delle Relazioni internazionali.

La sua carriera operativa lo ha portato a comandare diversi reparti in Emilia RomagnaVeneto e, più recentemente, in Puglia dove ha ricoperto il ruolo di Comandante Provinciale di Brindisi. Prima del suo trasferimento a Catanzaro, ha frequentato il Centro alti studi della difesa di Roma arricchendo ulteriormente le sue competenze strategiche.

Il comando provinciale di Catanzaro

Dal 26 giugno 2026, Manno è al vertice del Comando provinciale di Catanzaro. In questa veste, ha continuato a dimostrare un approccio moderno e autorevole, unendo fermezza operativa e sensibilità istituzionale. La sua capacità di costruire relazioni solide con il sistema istituzionale, il mondo produttivo e la comunità locale è stata particolarmente apprezzata.

Un riconoscimento di alto valore istituzionale

Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo, ha espresso profonda soddisfazione per la promozione di Manno. Falbo ha sottolineato come questo riconoscimento attesti non solo un avanzamento di carriera, ma anche una storia professionale di rigorecompetenza e equilibrio.

Falbo ha evidenziato il ruolo decisivo della Guardia di Finanza nella tutela del libero mercato, nella lotta alle alterazioni della concorrenza e nella difesa della correttezza amministrativa. La collaborazione tra la Camera di Commercio e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza è stata citata come esempio concreto di una visione basata sulla trasparenza la legalità e la tutela dell’iniziativa economica sana.

Il Presidente Falbo ha rinnovato le congratulazioni per il prestigioso traguardo e ha confermato la piena disponibilità della Camera di Commercio a proseguire il percorso sinergico nell’interesse delle imprese e dell’intera comunità.

Un modello di comando moderno e autorevole

Il Generale Manno è stato descritto come un rappresentante dello Stato di straordinario valore, un interlocutore attento e un riferimento di affidabilità e certezza. La sua capacità di coniugare efficacia operativa e sensibilità istituzionale ha trovato piena espressione alla guida del Comando Provinciale di Catanzaro.

La promozione a generale di brigata è un riconoscimento che premia non solo la carriera di Manno, ma anche il suo impegno costante nel promuovere la legalità e la tutela dell’economia sana. Questo traguardo rappresenta un esempio di come il rigore e la competenza possano portare a risultati significativi nel servizio pubblico.