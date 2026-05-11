La curva dei rendimenti dopo l’inversione del 2026: il valore aggiunto del rapporto servizio debito

Negli ultimi anni la discussione sulla capacità della curva dei rendimenti di anticipare le recessioni si è intensificata dopo le inversioni osservate a metà 2026.

Quel fenomeno, che in passato aveva spesso preceduto rallentamenti economici, non ha portato a un’immediata contrazione in molte economie, alimentando dubbi sulla sua affidabilità. Questo articolo riassume un’analisi comparativa che rianalizza la relazione tra spread dei rendimenti e probabilità di recessione, estendendo la valutazione con il rapporto servizio debito (DSR) per capire se il peso del debito cambia il segnale fornito dalla curva.

L’indagine utilizza dati mensili per gli Stati Uniti e sette Paesi OECD dal 1995 al 2026, includendo il periodo di previsione fino a inizio 2026. Lo spread è definito come la differenza tra il rendimento a 10 anni e il rendimento a 3 mesi; i tassi provengono da OECD e FRED, il DSR dal BIS, e le datature di recessione da NBER e ECRI. I modelli stimati sono probit usati per prevedere una recessione a 12 mesi, con stima fino al 2026 e valutazione out-of-sample per 2026–inizio 2026 basata sul Brier score.

Metodo e specifiche dei modelli

Per ogni paese sono confrontati tre modelli: uno che usa solo lo spread, uno che aggiunge il tasso a breve e uno che include il DSR. L’obiettivo è stimare la probabilità di recessione a 12 mesi a partire dalle condizioni finanziarie correnti. L’uso del probit permette di ottenere probabilità comprese tra 0 e 1, mentre il confronto su dati out-of-sample consente di misurare la performance reale mediante il Brier score, che valuta la distanza quadratica media tra probabilità previste e esiti effettivi.

Definizioni e fonti

Per chiarezza, lo spread è la differenza 10y–3m: un segnale spesso interpretato come aspettativa di crescita futura; il DSR misura l’onere del servizio del debito per famiglie e imprese e segue la letteratura di Borio, Drehmann, Xia (2018) che suggerisce di integrare buone metriche finanziarie nelle previsioni macro. Le datature di recessione, che qui sono trasformate in indicatori binari 0/1, sono retrospettive e derivano dalle serie ufficiali di NBER e ECRI.

Risultati chiave e differenze tra Paesi

Globalmente, la curva dei rendimenti conserva una capacità predittiva, ma la forza del segnale è meno omogenea rispetto a periodi precedenti. Nel campione, tutte le economie tranne il Giappone hanno registrato un’inversione nel 2026; tuttavia queste inversioni non si sono tradotte sistematicamente in recessioni immediate. Le probabilità previste a 12 mesi tendono ad aumentare attorno ai periodi di recessione, ma spesso non superano la soglia 0,5 usata convenzionalmente per segnalare un evento recessivo.

Impatto dell’aggiunta del DSR

L’inclusione del DSR migliora il Brier score in cinque Paesi su otto: Canada, Italia, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti, suggerendo che il peso del debito amplifica il segnale di vulnerabilità macrofinanziaria in questi casi. Al contrario, in Francia, Germania e Giappone l’aggiunta del DSR peggiora le previsioni, indicando che il contributo informativo del debito varia significativamente in funzione delle specifiche condizioni nazionali e dei canali finanziari.

Interpretazioni, limiti e implicazioni

È fondamentale ricordare che le datature di recessione sono una rappresentazione discreta di fenomeni sostanzialmente continui: un modello può prevedere una maggiore debolezza economica che non verrà però classificata retrospettivamente come recessione. Questo spiega parte delle discrepanze tra probabilità previste e risultati ufficiali. Inoltre, l’effetto del DSR dipende dai canali attraverso cui il debito incide su consumi e investimenti e dalla struttura del credito nei singoli Paesi.

Spunti per la ricerca futura

Le differenze cross-country suggeriscono che la sola aggiunta di un aggregate DSR non è una soluzione universale: servono analisi sui sottosettori del credito, la composizione del debito e l’esposizione delle banche. Comprendere perché il DSR migliora le previsioni in alcuni Paesi ma le peggiora in altri resta un tema aperto e centrale per la ricerca macrofinanziaria.

In sintesi, la curva dei rendimenti continua a offrire segnali utili, sebbene meno coerenti rispetto al passato, e il rapporto servizio debito può rafforzare la capacità predittiva in diversi contesti. L’analisi qui riassunta, sviluppata da Mufan Chen (University of Wisconsin), evidenzia sia potenzialità sia limiti nell’uso di indicatori finanziari per anticipare i cicli economici e invita a integrare misure di vulnerabilità del debito nelle routine di monitoraggio macro.