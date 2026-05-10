Rapporto occupazione aprile 2026: nonfarm payrolls in crescita ma indici familiari in calo

Il report sull’occupazione di aprile 2026 presenta un quadro composito: il dato principale derivato dall’indagine tra datori di lavoro segnala un aumento di +115.000 nonfarm payrolls, superiore alle attese, mentre il sondaggio delle famiglie mostra una flessione dell’occupazione e della forza lavoro.

È fondamentale ricordare che esistono due rilevazioni distinte: l’establishment survey (pagamenti settimanali dei datori di lavoro) e la household survey (statuto lavorativo degli individui), con metodologie e dimensioni campionarie differenti che possono produrre risultati discordanti.

Per una lettura più robusta conviene valutare medie mobili e indicatori di ampiezza: la media a tre mesi è scesa rispetto a marzo, mentre la media a sei mesi è migliorata, segnalando una dinamica meno volatile ma non esente da rischi. Nel complesso, i settori dei servizi continuano a guidare le assunzioni, mentre il settore pubblico e alcuni comparti dell’industria mostrano segnali di fragilità.

Andamento per settore: chi cresce e chi arretra

Nel dettaglio, il settore dei servizi ha contribuito massicciamente alla crescita occupazionale con circa +113.000 posti, guidato in parte dall’area health care e social assistance, che ha aggiunto complessivamente circa +54.000 unità (di cui la sola sanità circa +37.000, in linea con la media degli ultimi 12 mesi). Tra i comparti che hanno mostrato performance positive si segnalano transportation & warehousing (+30.000, con un picco nei couriers & messengers) e il retail trade (+22.000), trainato da warehouse clubs e materiali per l’edilizia.

Settori in contrazione e dinamiche industriali

Al contrario, il comparto IT ha registrato una quindicesima/quattordicesima chiusura mensile consecutiva con circa -13.000, portando il totale perso a oltre -342.000 dall’apice di novembre 2026. Anche le attività finanziarie hanno mostrato un calo (-11.000), mentre il manifatturiero è sceso lievemente (-2.000), interrompendo una serie di variazioni. I settori delle merci nel complesso hanno contribuito in misura ridotta (+10.000), con construction e mining che hanno offerto segnali contrastanti ma non risolutivi.

Sondaggio delle famiglie e partecipazione alla forza lavoro

La household survey racconta una storia meno incoraggiante: la forza lavoro si è contratta ancora (-92.000), e gli occupati rilevati in questo sondaggio sono diminuiti di circa -226.000, segnando il quarto calo consecutivo. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al livello arrotondato del 4,3%, ma la cifra più accurata è salita leggermente a 4,34% rispetto al 4,26% del mese precedente. Il fenomeno della diminuzione della partecipazione è particolarmente marcato tra gli over 55, con il tasso che è sceso a circa 31,7%, un minimo che richiama dinamiche strutturali a lungo termine.

Part-time, perdita di posti e indicatori supplementari

Un altro elemento rilevante è l’aumento delle persone impiegate part time per motivi economici, salite di circa +445.000 fino a 4,9 milioni, il valore più alto dall’inizio del 2026 per un singolo mese e uno dei picchi recenti. Nel confronto tra tipi di contratto, il sondaggio delle famiglie registra una perdita netta di posti full time (-424.000) mentre il conteggio dei posti part time risulta positivo, segnalando una qualità dell’occupazione in peggioramento nonostante il saldo totale delle posizioni rilevato dall’establishment survey sia positivo.

Salari, ore lavorate e reddito da lavoro

In termini di retribuzioni e ore, la settimana lavorativa media è salita leggermente a circa 34,3 ore, un incremento modesto che equivale, per alcune stime, a un aumento dell’occupazione in termini di ore lavorate paragonabile a circa 300.000 posti. Gli average hourly earnings sono aumentati dello 0,16% su base mensile, confermando una tendenza di rallentamento dei salari rispetto ai mesi precedenti, mentre la crescita su base annua si attesta intorno al 3,57%.

Indice del reddito da lavoro e implicazioni

Combinando numero di posizioni, salario orario e ore, l’indice di aggregate weekly payrolls — una misura del reddito da lavoro nominale — è cresciuto del +0,58% m/m, un rimbalzo rispetto ai mesi precedenti (marzo era vicino allo zero). Su base annua questo indicatore mostra un aumento di circa +3,99%, segnalando che il reddito nominale dei lavoratori privati continua a espandersi anche in presenza di dinamiche inflazionistiche moderate: il dato CPI più recente (marzo) mostrava una dinamica dei prezzi ridotta, ma sarà cruciale monitorare le prossime letture per valutare l’azione di politica monetaria.

In sintesi, il report di aprile 2026 consegna numeri misti: nonfarm payrolls sorpresi al rialzo dall’indagine sui datori di lavoro, ma segnali di debolezza e di qualità dell’occupazione emergono dal sondaggio delle famiglie e dalle dinamiche del part time e della partecipazione. Per analisti e responsabili di politica economica la sfida resta capire se questi pattern siano ciclici o indicativi di cambiamenti strutturali più profondi nel mercato del lavoro.