Rendimenti intorno al 5% riaccendono l’interesse per la ladder obbligazionaria tra BTP e Treasury, con regole chiare su duration, costi e tasse.

I rendimenti dei bond tornati intorno al 5% offrono l’occasione di fissare flussi prevedibili senza rinunciare alla flessibilità. Una ladder obbligazionaria ben progettata distribuisce gli acquisti su più scadenze, riduce il reinvestment risk e attenua l’impatto di movimenti dei tassi. Combinando BTP e US Treasury si aggiunge diversificazione, ma entrano in gioco cambiocosti ed imposizione in due aree giuridiche.

Di seguito una guida operativa: come scegliere le scadenze, come eseguire e fare rolling quanto costa in pratica, come gestire il tutto via conto titoli o ETF e quali modelli di portafoglio considerare per orizzonti diversi.

Selezione delle scadenze: durata, step e baricentro

La prima decisione è la duration target, cioè la sensibilità ai tassi. Una ladder classica usa scadenze equidistanti (per esempio ogni 1 o 2 anni). Con rendimenti al 5% su molte curve, un ventaglio 1–5 anni privilegia stabilità e liquidità, mentre un 1–10 anni cattura più premio a termine ma accetta maggiore volatilità. In presenza di curve non monotone, una struttura barbell (brevi + medio-lunghe, meno sul centro) può migliorare il rapporto rischio/rendimento.

Regole pratiche: imposta 4–8 gradini per evitare micro-lotti costosi; usa tagli minimi sostenibili (per i Treasury 1.000 USD, per i BTP 1.000 EUR nella maggior parte delle emissioni recenti); seleziona cedole ordinarie per semplificare il cash flow. Mantieni coerenza tra scadenze italiane e statunitensi per allineare i rimborsi annuali.

Reinvestment risk e regole di rolling

Il rischio di reinvestire a tassi più bassi si mitiga con un rolling disciplinato. Alla scadenza di un gradino, reinvesta proventi e capitale in una nuova obbligazione che estende l’ultimo gradino di pari passo (esempio: da 1–5 anni si passa a 1–5 anni rinnovando sempre sul 5°). In alternativa, accumula cedole su un buffer di liquidità e reinvesta semestralmente per tagliare i costi di esecuzione.

Se i tassi salgono molto, considera di anticipare il rolling di un gradino vicino alla scadenza per riallineare la duration. Se i tassi scendono, evita di concentrare troppi acquisti lunghi in un’unica finestra: meglio diluire su più date per minimizzare il timing risk. Definisci a priori una banda di duration (es. ±0,5 anni) entro la quale muoverti senza cambiare l’architettura della ladder.

Fiscalità: Italia vs USA, cosa cambia davvero

Per un residente fiscale in Italia, i titoli di Stato italiani e quelli di Paesi in white list (inclusi i Treasury) scontano un’aliquota del 12,5% su interessi e plusvalenze. Altri titoli (corporate, high yield) sono al 26%. Sul fronte USA, gli interessi dei Treasury pagati a investitori esteri sono in genere esenti da withholding se si presenta un modulo W-8BEN valido presso l’intermediario; le eventuali plusvalenze su Treasury non sono tassate alla fonte statunitense per i non residenti.

Con ETF UCITS governativi, in Italia i proventi sono tassati al 26% ma con pro-rata agevolativo: la quota riferibile a titoli di Stato white list beneficia di un meccanismo che riduce l’aliquota effettiva verso il 12,5%. Gli ETF domiciliati all’estero gestiscono a monte ritenute su cedole sottostanti, ma il trattamento finale per l’investitore italiano resta quello descritto. In regime amministrato la banca applica direttamente le imposte; in regime dichiarativo occorre riportare redditi e minus/plus in dichiarazione.

Esecuzione e costi: primario, secondario, cambio

Costruire la ladder su primario offre spesso prezzi migliori ma finestre limitate; sul secondario si accetta lo spread denaro/lettera. Su BTP e Treasury liquidi, lo spread tipico è contenuto, ma su scadenze molto specifiche può allargarsi. Aggiungi le commissioni di negoziazione del broker e l’eventuale costo di cambio EUR/USD: uno mark-up dello 0,10–0,30% per lato può erodere il vantaggio della cedola se si ruota spesso.

Nei conti titoli italiani, verifica costi di custodia e delle cedole estere. Su Treasury, l’insediamento è veloce e la liquidità profonda; su alcune emissioni di vecchia data, la profondità può essere inferiore. Se non si desidera gestire il cambio, valutare ETF hedged in euro: il costo annuo della copertura si riflette nel TER e nel roll dei forward, ma annulla la volatilità da USD.

Gestione via titoli singoli o ETF: pro e contro

Titoli singoli: massima trasparenza su flussi e scadenze, pieno controllo del rolling e fiscalità chiara al 12,5% su governativi. Di contro, più operazioni, necessità di selezionare ISIN e tenere traccia di ratei. ETF governativi: semplicità operativa, diversificazione intrinseca, ribilanciamenti automatici; però si rinuncia al rimborso a 100 certo su ogni gradino e si accetta una duration media che varia nel tempo, oltre a TER e meccanismi di tassazione pro-rata.

Una soluzione ibrida è comune: gradini corti con titoli singoli per certezza di capitale a breve e gradini medi-lunghi con ETF per ridurre la manutenzione. L’uso di ETF a scadenza definita (target maturity) può replicare più fedelmente i gradini e facilitare il reinvestimento a fine vita.

Portafogli modello per tre orizzonti

Orizzonte 3 anni (priorità: bassa volatilità, liquidità): ladder 1–3 anni in 6 gradini semestrali. Ripartizione 70% BTP e 30% Treasury EUR-hedged per ridurre il rischio cambio. Cedole accumulate e reinvestite annualmente. Obiettivo: duration ~1,5 anni, reinvestment risk contenuto.

Gradini: 6, da 6 a 36 mesi

Strumenti: BTP a breve, Treasury T-bills/notes 1–3 anni

Conto: regime amministrato per automatizzare imposte al 12,5%

Orizzonte 7 anni (equilibrio tra rendimento e stabilità): ladder 1–7 anni in 7 gradini annuali. Ripartizione 50% BTP 30% Treasury non hedged, 20% ETF governativi EUR-hedged per diversificare. Rolling annuale sul 7° gradino.

Gradini: 7, da 1 a 7 anni

Strumenti: mix di titoli singoli e ETF target maturity

Note: tollerare moderata volatilità cambio, coperta in parte da ETF hedged

Orizzonte 15 anni (massimizzare il lock-in): barbell 1–5 e 10–15 anni, con peso maggiore sui gradini lunghi quando la curva offre premio. Ripartizione 40% BTP brevi, 35% Treasury lunghi non hedged, 25% ETF governativi EUR-hedged sulla fascia 10–15 anni per semplificare il rolling.

Gradini: 10, cinque brevi e cinque lunghi

Gestione: ribilanciamento annuale per mantenere la duration entro banda

Fiscalità: monitorare minusvalenze per compensazione su strumenti al 26% se presenti

Checklist operativa e accortezze finali

– Definisci duration target e ampiezza della ladder prima degli acquisti.

– Usa ordini limit per controllare lo spread.

– Presenta il W-8BEN al broker per i Treasury.

– Valuta la copertura FX o l’uso di ETF hedged se la volatilità USD non è desiderata.

– Centralizza le cedole in un conto dedicato per reinvestire a blocchi e ridurre costi.

– In presenza di forti movimenti dei tassi, applica regole di rolling predefinite invece di decisioni discrezionali.

Con questi passaggi, una ladder tra BTP e Treasury permette di incassare rendimenti competitivi, gestendo con metodo duration reinvestment risk e impatto fiscale tra le due giurisdizioni.