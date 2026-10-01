Il capitale internazionale sta riversando oltre un miliardo di euro negli hotel italiani, privilegiando città iconiche e location di lusso.

Nel primo semestre del 2026, il capitale destinato al segmento alberghiero italiano ha raggiunto la cifra record di 1,25 miliardi di euro. Il dato proviene dal Italian Hotel Investment Outlook and Strategy Survey redatto da JLL Italia e conferma la crescente attrattiva del mercato, già considerato uno dei più ricercati da operatori internazionali.

Volumi di investimento e tipologia di operazioni

Nel solo primo trimestre, le transazioni hanno toccato 370 milioni di euro di cui circa 200 milioni sono stati dedicati a riconversioni – trasformazioni di edifici storici, ex uffici o palazzi nobiliari in hotel di alta gamma. Le operazioni includono asset singoli, portafogli multi-property e nuovi progetti greenfield. Se si considerano gli accordi conclusi a cavallo del semestre, la stima complessiva può superare i 1,4 miliardi di euro testimonianza di una crescita costante.

Le mete preferite dagli investitori

Le città tradizionali – Roma, Milano, Firenze e Venezia – mantengono il primato grazie a flussi turistici strutturali, domanda congressuale e rendimenti locativi tra i più alti d’Europa. Oltre alle grandi metropoli, le scelte si sono spostate verso località di lusso dove la scarcity value è dominante: il Lago di ComoCapri e la costiera amalfitana mostrano multipli di prezzo elevati per la limitata disponibilità di asset. La Sicilia emerge come mercato in rapida crescita, spinta dalla trasformazione di masserie e dimore storiche in boutique hotel.

Chi investe e con quale strategia

Il panorama comprende private equity internazionalifamily office e le grandi catene alberghiere. I primi adottano una strategia value-add acquistano strutture sottoperformanti, le ristrutturano, cambiano brand e le rivendono entro cinque-sette anni. I family office, spesso con sede in Medio Oriente, Asia o Nord America, puntano su asset “trophy” a lungo termine, privilegiando la stabilità piuttosto che il ritorno rapido. Le catene internazionali operano prevalentemente in modalità asset-light firmando contratti di gestione o franchising e lasciando la proprietà immobiliare agli investitori.

Riconversioni: una via privilegiata

Il dato dei 200 milioni di euro destinati alle riconversioni evidenzia come la scarsità di immobili alberghieri operativi spinga gli investitori a trasformare strutture non convenzionali – uffici, ex stabilimenti industriali o palazzi storici – in nuove offerte ricettive. Questo approccio consente di introdurre capitale in zone dove la costruzione di nuove strutture è limitata dai vincoli urbanistici.

Criteri di valutazione del capitale internazionale

Gli investitori istituzionali non acquistano semplicemente un edificio, ma valutano una combinazione di cash flowcrescitaqualità immobiliare e solidità operativa. Indicatori chiave includono IRRequity multiplecash-on-cash returnloan-to-value e EBITDA margin. Un EBITDA elevato ma non sostenibile, ad esempio a causa di costi non ricorrenti, è meno appetibile rispetto a un EBITDA più modesto ma stabile e facilmente replicabile.

Focus su cash flow e resilienza

Le metriche operative – ADR, RevPAR, GOP e margine EBITDA – sono analizzate per verificare la capacità dell’hotel di generare free cash flow in diverse stagionalità. Gli investitori cercano strutture in grado di mantenere performance anche in scenari avversi, stressando parametri come costo del personale, energia e debito.

Creazione di valore e protezione dal downside

Le leve di value creation includono il riposizionamento di brand, la ristrutturazione, l’ottimizzazione del mix di distribuzione e l’efficientamento energetico. Parallelamente, i modelli finanziari devono dimostrare una protezione dal **downside**, ovvero la capacità di mantenere la redditività in caso di riduzione della domanda o aumento dei costi.

Confronto con altri mercati europei

Parigi e Londra offrono liquidità ma presentano già prezzi estremamente alti, limitando il margine di apprezzamento. La Spagna è un concorrente diretto, ma l’Italia vanta un patrimonio storico-culturale unico, difficile da replicare altrove. La domanda proveniente da Nord America, Medio Oriente e Asia orientale resta particolarmente orientata verso le destinazioni italiane di punta, garantendo una base di clientela con elasticità al prezzo ridotta e alta fedeltà al brand.

Ostacoli strutturali e opportunità future

Tra le principali sfide, la burocrazia urbanistica italiana può prolungare i tempi di autorizzazione per le riconversioni, impattando i rendimenti attesi. I costi di costruzione e ristrutturazione in crescita riducono i margini dei progetti value-add. Inoltre, la scarsità di asset disponibili nelle location prime spinge gli investitori verso mete secondarie, dove i prezzi sono più contenuti ma la domanda turistica è in crescita.