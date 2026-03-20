Laurea in economia e amministrazione delle aziende: guida al corso di Taranto

Il Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende offre un quadro chiaro per chi intende intraprendere studi in ambito economico e gestionale nella sede di Taranto.

Inserito nel Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, il percorso è pensato per combinare formazione teorica e attività pratiche. La struttura è a numero aperto, ciò significa che l’accesso non è limitato da graduatorie numeriche, favorendo l’accessibilità agli studenti interessati.

Il coordinamento accademico è curato dal Prof. Vincenzo Pacelli e la segreteria didattica, punto di riferimento per informazioni amministrative e organizzative, è disponibile per supporto e orientamento. Per comunicazioni è possibile contattare la segreteria ai recapiti ufficiali: telefono +39 080 5718719 e email [email protected]. La sede fisica della segreteria si trova in Via Lago Maggiore angolo via Ancona – 74121 Taranto, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00.

Struttura didattica e piano di studi

Il corso appartiene alla classe L-18, dedicata alle scienze dell’economia e della gestione aziendale, e propone un articolato insieme di insegnamenti afferenti a discipline economiche, giuridiche e manageriali. Il piano di studi e le singole schede degli insegnamenti sono rese disponibili per consultazione: questo permette agli studenti di progettare il proprio percorso formativo, scegliendo attività opzionali e integrative. Sono inoltre pubblicati i contratti di insegnamento erogati a titolo oneroso, per garantire trasparenza nella gestione delle risorse didattiche.

Didattica, esami e documentazione

La documentazione di riferimento comprende il Regolamento Didattico, la SUA/CDS e il Documento di Progettazione Iniziale, strumenti fondamentali per comprendere modalità d’esame, crediti formativi e requisiti di ammissione. Verbali dei consigli di interclasse, report di riesame e relazioni annuali sono messi a disposizione per assicurare una gestione trasparente e partecipata delle attività didattiche. La presenza di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) favorisce il dialogo tra le parti interessate.

Servizi per gli studenti e segreteria

La Segreteria Studenti Polo Jonico rappresenta il fulcro delle attività amministrative: iscrizioni, certificazioni, informazioni sul percorso e supporto per il tirocinio curriculare. Gli orari di apertura al pubblico sono pensati per garantire un contatto diretto con gli studenti, mentre molte pratiche possono essere avviate anche tramite email o telefono. È possibile reperire modulistica, bandi e convenzioni direttamente tramite i canali ufficiali del corso o della sede universitaria.

Tirocini e placement

Il corso promuove il collegamento con il mondo del lavoro attraverso tirocini curriculari e convenzioni con enti e imprese. Le attività di placement e le rilevazioni attraverso strumenti come Almalaurea offrono dati utili per valutare l’occupabilità dei laureati. Il percorso include anche orientamento all’ingresso, supporto itinerante durante gli studi e servizi per l’uscita e l’inserimento professionale.

Assicurazione della qualità e internazionalizzazione

Per garantire standard elevati il corso si avvale di gruppi dedicati al riesame e all’Assicurazione della Qualità (AQ), oltre alla VoS e ad altre rilevazioni autonome. Documenti come la SMA, la scheda indicatori ANVUR e i rapporti di riesame ciclico sono pubblicati per monitorare l’efficacia formativa. Sul fronte internazionale, il corso prevede accordi Erasmus sia in ingresso che in uscita, visiting professor e convenzioni per favorire la mobilità degli studenti.

In sintesi, il percorso formativo in Economia e Amministrazione delle Aziende nella sede di Taranto combina una solida base teorica con opportunità pratiche e strumenti di qualità. Gli studenti dispongono di informazioni chiare sul piano di studi, di un servizio di segreteria attivo e di collegamenti funzionali al mercato del lavoro, tutto supportato da organismi di monitoraggio e controllo che tutelano il valore del titolo di studio.