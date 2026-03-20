Diritto e finanza: guida pratica al percorso accademico integrato

Il percorso diritto e finanza nasce dall’integrazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Economia Aziendale e offre agli studenti di Giurisprudenza la possibilità di conseguire, in modo coordinato, una seconda Laurea Magistrale in Finanza e Impresa.

Questo percorso è pensato come un unico itinerario formativo: l’obiettivo è favorire competenze interdisciplinari law and finance utili per il mercato del lavoro. Il coordinamento didattico garantisce che i piani di studio siano coerenti tra loro e che gli studenti possano ridurre i tempi rispetto a un doppio corso affrontato separatamente.

La gestione amministrativa e le comunicazioni ufficiali avvengono tramite la Segreteria Didattica; per aderire al percorso lo studente deve inviare un ticket informatico indicando le opzioni curriculari scelte. Il referente amministrativo dei corsi è la Dott.ssa Maria Laura Nuccilli, mentre il coordinatore scientifico è il Prof. Alberto Franco Pozzolo. Tra le scelte previste figurano la materia mutuata tra Diritto dei mercati finanziari o Diritto delle banche e delle assicurazioni, e la selezione delle lingue straniere di base e giuridica, entrambe da 4 CFU.

Organizzazione generale del percorso

Il percorso si articola in due fasi consecutive: la prima consiste nel conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza con alcuni esami prestabiliti, la seconda nella Laurea Magistrale in Finanza e Impresa (tipicamente LM-16 o LM-77) con un numero ridotto di insegnamenti obbligatori. Tale configurazione permette, per chi rispetta i requisiti previsti, di completare entrambe le lauree in un arco temporale compatto, spesso sintetizzato con la dicitura 5+1: cinque anni per Giurisprudenza più un anno aggiuntivo per Finanza.

Fase uno: laurea in Giurisprudenza

La prima fase prevede il superamento degli esami obbligatori standard del corso di Giurisprudenza inclusi nei 300 CFU necessari, oltre a cinque esami a scelta prestabiliti. In questo contesto lo studente può sostituire l’esame di Diritto Ecclesiastico (o, per i casi previsti, Diritto Canonico) con uno degli esami a scelta stabiliti dal percorso. Per le coorti più recenti è inoltre prevista la possibilità di scegliere tra alcuni insegnamenti del quarto anno (ad esempio Diritto romano, Fondamenti del diritto europeo o Storia del diritto contemporaneo), conformemente alle disposizioni didattiche vigenti.

Fase due: laurea in Finanza e Impresa

La seconda fase comprende sei o sette insegnamenti obbligatori erogati principalmente dal Dipartimento di Economia Aziendale e una tesi magistrale. L’accesso al secondo anno della Laurea Magistrale in Finanza e Impresa è riservato a coloro che, al termine della prima fase, abbiano completato il piano di studi richiesto; in alternativa lo studente potrà iscriversi al primo anno. Un elemento chiave è l’inserimento dell’insegnamento di Economia Monetaria da 9 CFU: se acquisito entro la prima fase, permette di ridurre il carico didattico nella seconda fase, accelerando il conseguimento della seconda laurea.

Requisiti, scelte curriculari e procedure di iscrizione

Per aderire al percorso lo studente deve richiedere formalmente l’inserimento tramite la Segreteria Didattica, compilando il piano di studi secondo le regole del percorso abbreviato. È necessario indicare la materia mutuata preferita tra quelle offerte, le lingue straniere (4 CFU per lingua) e decidere se includere l’esame di Economia Monetaria. La presenza di esami mutuati o trasferiti fra Dipartimenti può variare nel tempo; pertanto gli studenti sono invitati a verificare i codici e la titolarità degli insegnamenti al momento della compilazione del piano di studi.

Insegnamenti, finalità professionali e prospettive

Il percorso include discipline di diritto civile, commerciale, amministrativo, tributario e penale insieme a moduli finanziari come matematica finanziaria, economia degli intermediari finanziari e corsi su valutazione finanziaria e risk management. Questa combinazione mira a formare figure professionali con competenze integrate in ambito law and finance, utili in studi legali d’impresa, istituti finanziari, consulenza e ruoli aziendali che richiedono conoscenze giuridico-finanziarie avanzate. Grazie al coordinamento tra Dipartimenti, chi completa correttamente le due fasi ottiene una preparazione coerente e mirata alle esigenze del mercato del lavoro.