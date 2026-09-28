Il corso interateneo offre una formazione completa su imprese, innovazione digitale e sostenibilità, preparando per ruoli manageriali e consulenziali.

Il corso di laurea triennale in Economia dell’Innovazione nasce dalla collaborazione tra l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Università della Tuscia, con sede nella salone polifunzionale del Complesso Santa Lucia a Rieti. Destinato a studenti provenienti da diversi indirizzi di studi, il percorso si propone di fornire una visione multidisciplinare delle organizzazioni, sia private che pubbliche, e del loro modello di business nel contesto attuale.

Struttura del corso e obiettivi formativi

Diviso in tre anni accademici, il percorso è organizzato in sei semestri. I primi tre semestri coprono le basi di economia, diritto, statistica e ingegneria includendo anche un modulo di lingua inglese. Successivamente, gli studenti approfondiscono tematiche specifiche dell’economia dell’innovazione come la gestione dell’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’economia circolare e i processi di digitalizzazione.

Moduli opzionali e laboratori pratici

Il curriculum prevede laboratori di business plan e fund raising attività di simulazione e casi studio reali. Queste esperienze pratiche, in linea con l’articolo 10, c.5 del DM 270/04, consentono di applicare metodologie quantitative e digitali a problemi concreti delle imprese.

Sbocchi professionali e competenze chiave

I laureati possono inserirsi subito nel mercato del lavoro grazie a una serie di profili professionali. Tra questi, esperti di innovazione e sostenibilità in grado di gestire progetti di trasformazione digitale, redigere business plan e condurre attività di fund raising. Altri sbocchi includono ruoli nel settore contabile e finanziario dove le competenze di analisi contabile e intermediazione creditizia sono particolarmente richieste.

Competenze trasversali

Il percorso forma professionisti capaci di analizzare dati, gestire proprietà intellettuale e implementare strategie di economia circolare. Le competenze linguistiche, soprattutto l’inglese, e le capacità di project management completano il profilo richiesto dalle aziende moderne.

Accesso, test d’ingresso e supporto allo studente

L’ammissione avviene tramite il TOLC-E una prova online che verifica conoscenze in matematica, logica, comprensione del testo e lingua inglese. Il test è non selettivo e può essere sostenuto da casa mediante la piattaforma CISIA. Per chi ottiene un punteggio inferiore alle soglie minime, sono previsti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) in matematica, con corsi di recupero organizzati dalla Facoltà.

Sportello di orientamento e tutorato

Un servizio di orientamento e tutoraggio è attivo presso Palazzo Aluffi a Rieti, gestito dal dott. Alessandro Lanfranco Bruno. L’obiettivo è accompagnare gli studenti nella scelta dei corsi, nella pianificazione del percorso di studi e nel superamento di eventuali difficoltà accademiche.

Per ulteriori informazioni su iscrizioni, trasferimenti di crediti o dettagli amministrativi, è possibile contattare le segreterie didattiche di Sapienza e della Tuscia agli indirizzi indicati sul sito istituzionale.