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22 Settembre 2026

Efficacia di 1000 società quotate: impatti su PIL, tasse e lavoro

Un'analisi approfondita mostra come l'espansione della Borsa italiana possa tradursi in crescita economica, più tasse e meno disoccupazione.

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Efficacia di 1000 società quotate: impatti su PIL, tasse e lavoro

Il mercato azionario italiano, gestito da Borsa Italiana e integrato nel gruppo Euronext dal 2021, presenta una struttura poco adeguata rispetto al peso della sua economia reale. Con circa 400 imprese quotate e una capitalizzazione pari al 47% del PIL l’Italia si trova notevolmente indietro rispetto a Francia, Regno Unito o Svezia, dove i rapporti superano il 100%.

Il divario è al centro di una ricerca intitolata “Più Borsa, più crescita: l’Italia delle 1000 quotate”, condotta da Stefano Caselli, Maria Chiara Merola e Marta Zava della SDA Bocconi School of Management. Lo studio combina dati dal 2015 al 2024 e utilizza un modello di sensitività per valutare l’impatto di un mercato più ampio su tre pilastri macroeconomici: crescita del PILgettito fiscale e tasso di disoccupazione.

Autore

Francesca Galli

Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.

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