EUR/USD a 1.1403, cripto in rosso: Bitcoin domina a 58.7%

EUR/USD a 1.1403, Bitcoin a 83142 USD: la settimana finanziaria in sintesi con i dati chiave

La settimana finanziaria si chiude con un dollaro forte e un mercato crypto in rosso. L’EUR/USD ha toccato 1.1403, in rialzo dello 0.317%, mentre l’EUR/JPY ha ceduto dello 0.482%, riflettendo una settimana di debolezza dell’euro.

Valute: L’EUR/GBP si è mantenuto stabile a 0.86045, con una variazione minima dello 0.069%. Il dollaro ha guadagnato terreno, soprattutto contro lo yen giapponese, segnando un calo dello 0.482% nella coppia EUR/JPY.

Cripto: Il mercato delle criptovalute ha registrato un calo del 4.8% in 24 ore, con Bitcoin a 83142 USD (-1.57%) ed Ethereum a 2650.45 USD (-1.99%). La dominance di Bitcoin si attesta a 58.7%, mentre Ethereum scende all’11.4%.

La prossima settimana sarà cruciale per monitorare l’andamento del dollaro e la reazione del mercato crypto a questi movimenti.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.