L’università pubblica l’orario completo delle lezioni autunnali, indicando giorni, orari, aule e docenti per ogni materia.

L’Università ha pubblicato il programma delle lezioni per il semestre autunnale 2026-27, delineando con precisione giorni, fasce orarie, aule e docenti per tutti i corsi del percorso di Economia e Finanza. L’obiettivo è fornire agli studenti una visione chiara del loro calendario accademico, facilitando l’organizzazione personale e la gestione del tempo.

Settembre 2026: avvio intensivo delle materie fondamentali

Le prime settimane di settembre sono caratterizzate da un ritmo serrato. Dal lunedì 14 al venerdì 18, Diritto Commerciale (Prof. Santoni G.) si svolge ogni lunedì e martedì dalle 09:00 alle 11:00 in aula T5. Parallelamente, Economia e Finanza Internazionale (Prof. Carbonari L.) è programmata negli stessi orari ma in aula T7. Macroeconomia (Prof. Carbonari L.) occupa le fasce 11:00-13:00 in aula T5, mentre Politiche Pubbliche per l’Economia e la Finanza (Prof. Gulino G.) segue lo stesso slot in aula S10. Statistica (Prof.ssa Mezzetti M.) e Metodi Quantitativi I (Prof. Parisi A.) sono rispettivamente lezioni pomeridiane dalle 14:00 alle 16:00 in aula T5 e I2. Il giovedì 17 e il venerdì 18 vengono introdotte le prime esercitazioni di Metodi Quantitativi I e Macroeconomia oltre alle lezioni di Economia degli Intermediari Finanziari (Prof. Leonelli L.) in aula P4.

Ottobre 2026: consolidamento e nuove esercitazioni

Il mese di ottobre vede la continuità delle lezioni tradizionali, ma con l’inserimento di esercitazioni programmate. Dal lunedì 5 al venerdì 9, i corsi di Diritto CommercialeEconomia e Finanza InternazionaleEconomia Aziendale (Prof.ssa Fazzari A. e Prof. Monteduro F.) e Matematica Generale (Prof. Manzini F. e Prof. Tessitore M.) si alternano in aule P1, P3 e T5. Le Lezioni di lingua inglese (livello B1) (Prof.ssa Gentili G.) sono aggiunte dal 1 ottobre, con sessioni in aula I2 e T7. Inoltre, le Statistica e Metodi Quantitativi I includono esercitazioni pratiche, mentre il Corso di Strategia e Bilancio di Sostenibilità (Prof. Lucianelli G.) entra in calendario a partire dal 5 ottobre, offrendo lezioni in aula P3.

Novembre 2026: approfondimenti e lezioni avanzate

Nel novembre il calendario si arricchisce di moduli specialistici. Dal lunedì 2 al venerdì 30, Diritto CommercialeEconomia e Finanza Internazionale e Macroeconomia mantengono le loro ricorrenti fasce orarie. Vengono introdotte nuove sessioni di Storia Economica (Prof. Ciccarelli C.) in aula P9, con lezioni bisettimanali, e la materia Economia del Mercato Mobiliare (Prof. Leonelli L.) in aula P1. Le esercitazioni di Statistica e Metodi Quantitativi I continuano ad alternarsi alle lezioni magistrali, garantendo un percorso formativo bilanciato tra teoria e pratica.

Dicembre 2026: chiusura del semestre e ultimi incontri

L’ultimo mese accademico, dicembre culmina con la conclusione delle lezioni e l’esecuzione di attività di revisione. Dal lunedì 5 al venerdì 9, le materie di Diritto CommercialeEconomia e Finanza InternazionaleMacroeconomia e Statistica si chiudono con le ultime lezioni in aula T5 e T7. Il Corso di Strategia e Bilancio di Sostenibilità termina il 4 dicembre, mentre le ultime le lezioni di lingua inglese si svolgono il 9 dicembre in aula T7. Il semestre si conclude con una serie di esercitazioni finali di Statistica e Matematica Generale che consentono agli studenti di consolidare le competenze acquisite prima delle sessioni d’esame.