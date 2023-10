NFT di Pudgy Penguins, quali comprare: previsione prezzi e recensione

in

I token non fungibili (NFT) hanno creato un posto imbattibile nella mente dell’individuo e nello spazio digitale. Migliaia di NFT ruotano nello spazio NFT, agganciando gli individui all’arte digitale sotto forma di PFP, oggetti artistici di gioco, ecc. Secondo Luca Netz Pudgy Penguins, uno dei progetti NFT di tendenza nello spazio NFT, è pronto a scuotere i negozi fisici ora..

Quale Pudgy Penguins NFT sta pianificando?

Il marchio Pudgy Penguins, la società di sviluppo IP e marchio ha annunciato la sua espansione della linea di Pudge Toys nel mondo fisico. Dopo aver mostrato una performance eccezionale nel mondo online, l’azienda ha deciso di espandere le sue radici nel mondo reale.

Pudgy Penguins NFT, uno dei progetti NFT più popolari e di tendenza, ha deciso di debuttare la sua collezione Pudgy Toys in circa 2.000 negozi Walmart negli Stati Uniti. La notizia è stata rivelata da CoinDesk, un importante media digitale.

Perché Pudgy Penguin lo sta facendo? Qual è il piano reale?

Pubblico attraente online e offline è uno degli scopi principali alla base della decisione. Pudgy Penguin vuole semplicemente colmare il divario tra il mondo digitale e quello fisico e rendere i bambini consapevoli del nuovo progetto.

Concentrandosi sulle caratteristiche dei giocattoli, ogni giocattolo verrebbe fornito con un certificato di nascita che consentirà agli utenti di entrare nel mondo Pudgy. Gli utenti possono anche rivendicare tratti unici per il loro personaggio digitale Pudgy nel mondo online. Gli individui devono solo scansionare il codice QR e saranno spostati nel mondo virtuale online sulla blockchain zkSync Era. Inoltre, saranno offerti 16 diversi tipi di giocattoli Pudgy che vanno da 2,99 a 11,97 dollari.

Oltre a questo, Walmart è uno dei più grandi rivenditori negli Stati Uniti e questa Pudgy Penguin Company ha selezionato il rispettivo negozio al dettaglio per la promozione e l’espansione del marchio.

“Il coinvolgimento di Walmart con Pudgy Toys è un esperimento per testare come i consumatori si stanno impegnando con i marchi nel mondo in evoluzione”, ha dichiarato Luca Netz, CEO di Pudgy Penguin.

Quanto sta andando bene il progetto?

Pudgy Penguins, introdotto nel luglio 2021 è uno dei principali progetti NFT nello spazio NFT. Con circa 8.888 articoli unici, il progetto ha scosso l’intero mondo NFT.

Pudgy Penguins NFT detiene un volume totale di 189.060 ETH con un prezzo minimo di 5,2 ETH. Il progetto ha circa 4.536 proprietari nella metà dei proprietari che detengono almeno un singolo oggetto della collezione.

Negli ultimi 7 giorni, la raccolta ha generato 274 vendite con un volume di 1.353 ETH, con un aumento del 144%. Il progetto sta andando bene e ha spazio per correre, aumentando le possibilità di raggiungere presto molte più altezze.

Conclusione

Pudgy Penguins, una società di sviluppo del marchio, sta per esplodere presto nel mondo virtuale e fisico. L’azienda ha deciso di entrare nei negozi fisici lanciando Pudgy Toys in 2.000 negozi Walmart.