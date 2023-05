Litecoin raggiungerà $ 10.000?

Litecoin è progettato con l’obiettivo di fornire pagamenti sicuri, a basso costo e veloci e sfrutta le caratteristiche uniche della blockchain per raggiungere il suo scopo. La crittografia è costruita sul protocollo BTC ma ha un algoritmo di hashing diverso, tempo di transazione di blocco e hard cap.

Litecoin è stato lanciato come alternativa a Bitcoin ed è ampiamente indicato come l’argento all’oro Bitcoin. È stato sviluppato da Charlie Lee nel 2011.

È stato originariamente creato per rispondere alle preoccupazioni dello sviluppatore che Bitcoin stava diventando troppo centralizzato e per rendere più difficile per le grandi compagnie minerarie dominare il processo di mining. Sebbene alla fine non sia riuscito a impedire alle società minerarie di monopolizzare la maggior parte del mining di Litecoin, la criptovaluta da allora si è evoluta in una moneta minabile e in un sistema di pagamento peer-to-peer.

Ecco alcuni casi d’uso di Litecoin

Di seguito sono indicati tre principali casi d’uso di LTC:

Le monete LTC possono essere utilizzate come metodo di pagamento in molte aziende come Travala.com e Future.Travel.

LTC viene spesso utilizzato per le transazioni peer-to-peer a causa delle sue transazioni veloci, sicure e poco costose.

Litecoin può anche essere considerato una riserva di valore a causa del suo ecosistema in crescita e in evoluzione.

OmniLite:

OmniLite semplifica la creazione di token decentralizzati, contratti intelligenti e risorse digitali come token e NFT. Grazie alla sua integrità, sicurezza della rete, scalabilità e tariffe molto economiche, Omnilite ha un netto vantaggio rispetto ad altre blockchain.

Rete Lightning:

Su Lightning Network, i micropagamenti sono regolati da contratti intelligenti, che sono set di regole che devono essere seguite affinché si verifichino le transazioni. Rispetto alle commissioni raccolte dai minatori sulla blockchain principale, le commissioni sono probabilmente piuttosto minime. Rispetto ai minatori, i nodi di Lightning Network hanno un lavoro molto più semplice da svolgere.

Litecoin Core:

La criptovaluta Litecoin consente pagamenti istantanei a chiunque, in qualsiasi parte del mondo, utilizzando la tecnologia peer-to-peer senza la necessità di un’autorità centrale.

Nel complesso, Litecoin ha numerosi casi d’uso e quindi un futuro paragonabile a numerose criptovalute POW.

Statistiche sulle prestazioni di Litecoin

Bitpay Payments – Condividi 25% – Classificato 2 °

Copertura del commerciante – 3304 – Classificato 3 °

Rendimenti LTC negli ultimi 6 anni

2017: +3858%

2018: -80.7%

2019: +117.5%

2020: +90.7%

2021: -15.5%

2022: -50.0%

Nel corso dei 6 anni, LTC ha avuto 3 anni buoni e 3 anni in cui i rendimenti sono stati negativi. Nel complesso, si potrebbe descrivere come un investimento moderato.

Come caso d’uso, Litecoin è meglio progettato per i pagamenti rispetto alla maggior parte delle criptovalute. Inoltre, essendo Proof of work, è più vicino a Bitcoin che è in questi giorni visto in una luce diversa dal resto degli Altcoin Proof of consensus.

Cosa rende Litecoin diverso da Bitcoin?

L’algoritmo SHA-256, che premia la potenza di calcolo, viene utilizzato nel mining di Bitcoin. L'”algoritmo scrypt” utilizzato da Litecoin promuove la memoria ad accesso casuale veloce rispetto alla potenza di calcolo.

Un’altra importante differenza è che l’algoritmo scrypt può essere impiegato su computer meno potenti, consentendo agli utenti di iniziare a estrarre Litecoin su personal computer senza incorrere nei costi e nella curva di apprendimento di farlo.

Le transazioni in Litecoin vengono elaborate molto più velocemente di quelle in bitcoin, ma questa velocità presenta anche alcuni svantaggi.

Concorrenti di Litecoin:

Concorrenti di Litecoin in base ai suoi casi d’uso, alle differenze e anche all’affidabilità della blockchain e alla facilità d’uso della blockchain. Alcuni dei principali concorrenti di Litecoin sono:

Ethereume

Bitcoin (Bitcoin)

Neo

IOTA

Monero

Previsione Litecoin prezzo: Litecoin salirà?

Litecoin è la parte centrale o froce di un’ondata. Alcuni lo hanno spiegato a causa del dimezzamento previsto per luglio 2023. Un’altra spiegazione è che dal crollo di FTX, le criptovalute Proof of work hanno funzionato relativamente meglio. Negli ultimi 30 giorni, 8/10 delle principali criptovalute POS sono diminuite di oltre il 20%. Tra le criptovalute POW, solo 2 sono diminuite di oltre il 20%.

Il prezzo futuro di Litecoin dipenderà da come si svolgerà l’attuale crisi delle criptovalute. Se dovessero esserci più truffe e scandali, è probabile che LTC guadagni nel lungo periodo. LTC di per sé è una criptovaluta media, ma è probabile che superi le criptovalute POS nei prossimi 3 mesi.

Cronologia e movimenti dei prezzi di Litecoin

I movimenti dei prezzi sono sempre uno dei fattori cruciali per determinare e prevedere il prezzo delle criptovalute. La moneta ha raggiunto il picco di $ 387,87 nel maggio 2021.

Prima di questo, il prezzo di LTC è salito a $ 359,13 a dicembre 2017 e poi è sceso al prezzo più basso di $ 23,46 a dicembre 2018. I dati indicano che LTC ha impiegato 29 mesi per raggiungere il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 387,87 dal valore più basso di $ 23,46. Nel frattempo, è cresciuto di 16,53 volte.

Ora, considerando un tasso di crescita di 16,53 volte (che ha dimostrato di raggiungere il suo valore storico) che ha completato in 29 mesi, possiamo dire che può crescere ad un tasso di 0,57x in un mese.

Litecoin raggiungerà $ 10.000?

Per raggiungere un livello di $ 10.000, LTC richiede di crescere ad un tasso di 130,24x tenendo presente il suo prezzo attuale di $ 76,78.

Pertanto, dovrebbe teoricamente raggiungere un valore di $ 10.000 in 19,04 anni (tenendo presente la sua crescita di 0,57 volte in un mese). Tuttavia, non è l’unico fattore da considerare e non è nemmeno pratico.

Qui, una cosa da notare è la differenza nei fattori macroeconomici e di liquidità negli ultimi tempi, rispetto ai tempi precedenti. Ciò significa che LTC non può mostrare una crescita di 0,57 volte in un mese, rispetto agli anni precedenti.

Tuttavia, LTC ha molti casi d’uso nella vita reale e ha un’enorme comunità di supporto alle spalle, che può certamente aiutare il suo prezzo ad aumentare in futuro. Quindi, Litecoin raggiungerà $ 10.000? Certamente sì, ma non prima con gli attuali fattori macroeconomici. Tuttavia, se le condizioni si sono rivelate a suo favore, allora può effettivamente raggiungere quel valore nel tempo calcolato sopra

Previsione Litecoin Prezzo $ 1,000: Litecoin raggiungerà 1,000?

Per raggiungere $ 1000, Litecoin deve crescere di 13,17 volte, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 75,9.

Si noti che LTC ha raggiunto un valore massimo storico di $ 296,1 a maggio 2021, dove è cresciuto di 10 volte in 29 mesi (dal suo valore più basso a dicembre 2018). Significa che LTC può mostrare una crescita di quasi 0,344 volte in un mese.

Pertanto, avrebbe bisogno di un minimo di 242 anni per raggiungere un prezzo di $ 1000. Tuttavia, è possibile solo se i fattori macroeconomici e di liquidità rimangono gli stessi. Potrebbe raggiungere quel valore un po’ prima se l’inflazione e altri fattori economici si attenuassero.

Tuttavia, 246 anni non sono affatto pratici per XRP per raggiungere quel valore. Quindi, non possiamo aspettarci che XRP raggiunga $ 1000.

Previsione Litecoin Prezzo 2023, 2025 e 2030

Previsione Litecoin Prezzo 2023 è $155

Litecoin Prezzo Previsione 2025 è $309

Previsione Litecoin Prezzo 2030 è $1465

Litecoin raggiungerà $ 10.000?: Litecoin Halving avrà un impatto sul prezzo di LTC nel 2023?

Cos’è l’halving di Litecoin?

Litecoin halving è un evento per ridurre le ricompense LTC per blocco alla metà, cioè, dopo gli eventi di dimezzamento di Litecoin, gli utenti ottengono la metà del numero di LTC per estrarre ogni blocco. Questo evento si verifica una volta ogni quattro anni.

Cerchiamo anche di capire perché questo dimezzamento è fatto. Come sappiamo le valute Fiat (come dollari, euro e rupie) consentono alla banca di stamparle e questo, di conseguenza, causa inflazione. Pertanto, quando non viene stampato ulteriore denaro, il valore dello stesso dovrebbe aumentare a causa dell’aumento della domanda.

Nel caso di Litecoin, l’offerta totale di LTC è limitata a 84.000.000 di Litecoin. L’offerta fissa rende Litecoin un asset scarso e deflazionistico (a differenza delle valute legali).

Pertanto, è previsto che l’halving LTC avvenga dopo ogni 840.000 blocchi fino a quando la massima fornitura viene generata dalla rete Litecoin. Quindi, l’unico scopo del dimezzamento di Litecoin è quello di preservare il suo potere d’acquisto.

Storia dimezzata di Litecoin

Ci sono stati due dimezzamenti dal lancio di Litecoin nel 2011. Il primo dimezzamento di Litecoin è stato fatto nell’agosto 2015 quando la ricompensa del blocco è stata ridotta a 25 LTC.

Il più recente (cioè il secondo) dimezzamento di Litecoin ha avuto luogo il 5esimo Agosto 2019 e poi le ricompense minerarie sono state dimezzate a 12,5 LTC per blocco.

Quando è il prossimo dimezzamento di Litecoin?

Dopo il successo dei due dimezzamenti di Litecoin nel 2015 e nel 2019, l’imminente halving di Litecoin è previsto per il 4 agostoesimo, 2023. Successivamente, le ricompense del blocco saranno ridotte a 6,25 Litecoin.

Il dimezzamento influisce sul prezzo?

Si noti che ogni evento di dimezzamento riduce il tasso di inflazione e, quindi, spinge verso l’alto il prezzo delle criptovalute. È semplicemente perché la diminuzione dell’offerta si traduce in un aumento della domanda. E, quando la domanda sale, i prezzi alla fine aumentano.

Effetto dimezzamento di Litecoin sul prezzo di LTC: quanto in alto potrebbe arrivare Litecoin?

Il prezzo più alto di tutti i tempi di Litecoin è stato di $ 377,67 che ha raggiunto a maggio 2021 e LTC ha impiegato 29 mesi per raggiungere quel massimo storico dal suo prezzo più basso di $ 23,8. Nel frattempo, il suo prezzo è cresciuto di 15,86 volte.

Considerando questa crescita di 0,54 volte in un mese e il suo prezzo attuale di $ 68,63, possiamo tranquillamente dire che il prezzo di LTC può crescere fino a 32,4 volte nei prossimi 5 anni. Pertanto, ci si può aspettare che raggiunga un prezzo di $ 2,223 nei prossimi cinque anni.

Il dimezzamento di Litecoin svolge un ruolo importante per preservare il suo valore, come discusso in precedenza.

Tuttavia, considerando l’attuale situazione di liquidità e altri fattori macroeconomici, è altamente improbabile che LTC cresca a un tasso di crescita simile a quello del 2021. Pertanto, non si prevede di raggiungere tale valore prima.

Date di dimezzamento di Litecoin

Date di dimezzamento di Litecoin Blocco Blocca ricompensa (in LTC) 7esimo ottobre 2011 0 50 25esimo luglio 2015 840,000 25 5esimo luglio 2019 1,680,000 12.5 luglio 2023 2,521,000 6.25

Si noti che il dimezzamento di Litecoin è programmato per verificarsi dopo ogni 840.000 blocchi e dovrebbe verificarsi una volta ogni 4 anni fino al raggiungimento della sua fornitura massima. Pertanto, l’ultima estrazione di Litecoin dovrebbe essere completata entro l’anno 2142.

Quanti Litecoin sono stati estratti?

A partire da ora, sono stati estratti quasi 71.926.230 LTC, che rappresentano circa l’86% della sua fornitura massima di 84.000.000 di token.

Ricompensa attuale del blocco Litecoin

Come sappiamo, i minatori ottengono ricompense per la generazione di nuovi blocchi per la rete Litecoin. Il dimezzamento di Litecoin riduce il numero di premi LTC del 50% per i minatori per verificare le transazioni.

Si noti che la ricompensa del blocco di Litecoin, all’inizio, era di 50 LTC. Dopo due Litecoin di successo, la ricompensa del blocco di Litecoin ora è di 12,5 LTC e sarà dimezzata a 6,25 LTC una volta che il prossimo dimezzamento di Litecoin sarà fatto nel 2023.