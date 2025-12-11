Liberazione di Yang Yixiang a Prato: dopo cinque giorni di prigionia, la vittoria della speranza

La notte del 5 dicembre ha segnato un momento di sollievo per la comunità di Prato, quando Yang Yixiang, un uomo di 46 anni, è riemerso dopo un sequestro durato cinque giorni.

Il cittadino cinese, residente a Empoli, era scomparso all’uscita di un karaoke e la sua liberazione ha sollevato interrogativi riguardo alle circostanze del rapimento e al pagamento del riscatto.

Dettagli del sequestro

La storia di Yang inizia la mattina di domenica 30 novembre, quando la moglie e un amico hanno denunciato la sua scomparsa. Secondo le testimonianze, Yang era stato avvicinato da due uomini, che si erano presentati come agenti di polizia, mentre si trovava all’esterno di un bar karaoke in via Galcianese. I due rapitori lo hanno invitato a salire a bordo di un’Audi scura, promettendo un controllo di routine. Da quel momento, il suo destino è rimasto avvolto nel mistero.

Le indagini in corso

Gli investigatori hanno escluso l’ipotesi di un fermo legittimo e hanno avviato un’inchiesta per sequestro di persona a scopo di estorsione. Il pubblico ministero ha diffuso la foto di Yang, chiedendo aiuto alla comunità. Le ricerche hanno evidenziato un possibile movente economico, dato che Yang è noto per presunti legami con il gioco d’azzardo clandestino.

Libertà e riscatto

Yang è stato ritrovato in piazza Mercatale, visibilmente frastornato e incapace di fornire dettagli chiari sui giorni di prigionia. Fonti investigative suggeriscono che la liberazione sia avvenuta dopo il pagamento di un riscatto di circa 100.000 euro in criptovalute, versato dalla famiglia. Questo importo, sebbene significativo, è notevolmente inferiore alla somma inizialmente richiesta dai rapitori, che si era aggirata intorno a un milione di euro.

Le conseguenze legali

Nonostante il ritiro della denuncia da parte della famiglia, la Procura di Prato ha deciso di proseguire le indagini. Il sequestro, avvenuto in un contesto di tensione e paura, ha evidenziato la necessità di comprendere a fondo le dynamiche sottostanti. Yang, prima di essere liberato, era già nel mirino delle autorità cinesi per la sua presunta attività illegale legata al gioco d’azzardo, il che potrebbe aver attirato l’attenzione dei suoi rapitori.

La vicenda di Yang Yixiang e le sue implicazioni

La vicenda di Yang Yixiang rappresenta non solo una storia di rapimento e liberazione, ma anche una riflessione sulle vulnerabilità che possono colpire le comunità straniere in Italia. Le indagini si concentrano ora sull’identificazione dei rapitori e sulla chiarificazione del contesto economico che ha portato al sequestro. Yang è stato vittima di un sistema che sfrutta le fragilità degli individui. La sua esperienza solleva interrogativi su come le autorità possano migliorare la sicurezza per le comunità vulnerabili.