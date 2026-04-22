Linee guida AMLA e autovalutazione del rischio: cosa cambia per i soggetti obbligati

Il consulto pubblico lanciato dall’AMLA il 16 aprile 2026 riguarda una bozza di Linee guida dedicata all’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo dichiarato è fornire chiarezza su come i soggetti obbligati dovranno misurare, classificare e governare la propria esposizione nel contesto del nuovo quadro normativo europeo. La consultazione, che rimane aperta, si inserisce in un percorso di armonizzazione volto a rendere più coerente e trasparente l’approccio al risk assessment a livello transnazionale.

La notizia è stata pubblicata su Finanza.com (pubblicato: 22/04/2026 07:18), segnalando come le indicazioni della bozza possano incidere su processi operativi, politiche di compliance e sistemi informativi. Per i diversi operatori — banche, professionisti, intermediari finanziari e altri soggetti obbligati — la consultazione rappresenta un’opportunità per adeguare metodologie e documentazione alla luce delle nuove aspettative regolamentari e dei richiami contenuti nelle linee guida del DB.

Cosa contiene la bozza di linee guida

La bozza propone un quadro chiaro di principi e passaggi pratici: si sottolinea il principio basato sul rischio, si definiscono indicatori utili per la misurazione e si indicano regole per la classificazione e la gestione delle esposizioni. In particolare, la guida suggerisce di combinare elementi qualitativi e quantitativi per ottenere una mappa del rischio coerente con le specificità del modello di business. Tra i temi ricorrenti vi sono la necessità di governance dedicata, la documentazione delle scelte metodologiche e l’integrazione con sistemi di monitoraggio esistenti, inclusi i riferimenti al DB come fonte di comparazione.

Metodologie e criteri di misurazione

Le indicazioni tecniche suggeriscono approcci replicabili: uso di matrici, scoring su fattori chiave, pesature basate su elementi di rischio intrinseco e controlli esistenti. L’adozione di metriche comuni facilita il confronto interno e la consistenza nelle evidenze. Un’immagine utile è pensare all’autovalutazione come a una cartografia: ogni cliente o prodotto è una “zona” da esplorare e classificare secondo probabilità e impatto. Il documento invita inoltre a documentare le fonti dati, i criteri di aggregazione e le soglie che determinano le soglie operative.

Classificazione e gestione del rischio

La bozza definisce come passare dalla valutazione alla gestione: categorizzazione del rischio in livelli (basso, medio, alto), definizione del risk appetite e attivazione di misure proporzionate. Le raccomandazioni dedicano attenzione ai fattori tipici — caratteristiche del cliente, canali di interazione, prodotti e contesti geografici — e spingono per un approccio dinamico che preveda riesami periodici. La gestione include piani di mitigazione, monitoraggi mirati e procedure di escalation per eventi che superino soglie definite.

Ruolo dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati devono predisporre evidenze documentali, aggiornare le policy interne e assicurare formazione continua al personale coinvolto. La responsabilità si estende dalla conduzione dell’autovalutazione alla conservazione delle risultanze e alla capacità di dimostrare la coerenza delle scelte in sede di controllo. La bozza sollecita inoltre la presenza di funzioni indipendenti per la revisione dei processi e la verifica dell’efficacia dei controlli, nonché meccanismi di reporting verso le autorità competenti.

Implicazioni operative e prossimi passi

Per tradurre le indicazioni in pratiche operative servono alcuni passaggi concreti: eseguire una gap analysis rispetto agli standard proposti, aggiornare il framework di compliance, integrare i dati nei sistemi informativi e predisporre modelli di reporting che riflettano le nuove metriche. La consultazione, aperta dall’AMLA il 16 aprile 2026, offre l’occasione per inviare osservazioni tecniche e chiedere chiarimenti sul ruolo del DB nelle comparazioni. È prudente che le organizzazioni inizino a pianificare interventi pilota per testare le metodologie suggerite.

Conclusioni e raccomandazioni pratiche

In sintesi, la bozza di linee guida rappresenta un riferimento importante per rendere più uniforme l’approccio all’autovalutazione del rischio. Il consiglio operativo è avviare subito un lavoro interno che combini analisi dei gap, aggiornamento delle procedure e interventi formativi, coinvolgendo le funzioni di rischio e compliance. Partecipare alla consultazione e monitorare le versioni definitive aiuterà i soggetti obbligati a ridurre incertezza e a predisporre un modello di valutazione sostenibile e difendibile in sede di controllo.