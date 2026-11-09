I democratici avranno difficoltà a contenere l’inflazione a causa di guerre, tariffe e veto presidenziale.

Con l’inizio della legislatura il 3, i democratici si trovano al comando sia della Camera dei rappresentanti sia del Senato. Nonostante la vittoria elettorale, i nuovi responsabili dovranno confrontarsi con una realtà dove gli strumenti più potenti – tasse e spesa pubblica – sono lenti da attuare e spesso ostacolati dal potere di veto del presidente Trump.

Le limitazioni del Congresso di fronte a una guerra in corso

Il conflitto scoppiato in Iran a seguito della decisione del presidente Trump di lanciare un attacco ha provocato un’impennata dei prezzi energetici. Anche se le forze democratiche riuscissero a negoziare una fine delle ostilità, il prezzo della benzina rimane legato ai mercati globali, dove l’instabilità geopolitica influisce direttamente sulle quotazioni. Inoltre, la questione della libertà di passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz resta irrisolta, mantenendo alta la pressione sui fornitori di petrolio e, di conseguenza, sui consumatori americani.

Tariffe canadesi e la battaglia contro il commercio protezionistico

Nel Senato, i democratici stanno preparando una votazione per eliminare le tariffe imposte da Trump al Canada, parte della sua più ampia guerra commerciale. Le tariffe introdotte nel 2025 hanno già inciso sui prezzi dei beni importati, ma grazie a recenti concessioni il tasso effettivo è sceso. Tuttavia, i legislatori devono ancora affrontare più di 300 casi di procedimento 301 in corso, che potrebbero annullare ulteriori misure restrittive. Una riforma più severa dell’autorità presidenziale sulle tariffe rischierebbe di subire nuovamente il veto del capo dell’Esecutivo.

Effetti residui sulle materie prime agricole

Una riduzione delle tariffe non eliminerà immediatamente tutti gli effetti sull’economia. I costi dei fertilizzanti, ad esempio, sono rimasti elevati a causa delle misure commerciali passate, penalizzando l’agricoltura a livello globale. Anche se il Congresso riuscisse a esercitare pressione sull’amministrazione per mitigare questa pressione sui prezzi, l’impatto si farà sentire solo a lungo termine.

Politiche migratorie e altre sfide di bilancio

Il nuovo ciclo legislativo dovrà anche confrontarsi con le politiche anti-immigrazione promosse dall’amministrazione Trump. Nonostante le dichiarazioni contrastanti del presidente, il risultato pratico dipenderà dalla capacità dei democratici di influenzare l’esecutivo, un compito reso difficile dal frequente ricorso al veto. Inoltre, le richieste di riduzione del costo della vita includono misure più ampie, come incentivi fiscali e investimenti in energia pulita, ma l’attuazione di tali proposte richiederà tempo e consenso bipartisan.

La maggioranza democratica si trova di fronte a una combinazione di ostacoli: un conflitto internazionale che gonfia i prezzi dell’energia, una rete di tariffe commerciali ancora in evoluzione e un capo di stato predisposto a bloccare le riforme più incisive. La capacità di superare questi impedimenti dipenderà non solo dalla volontà politica, ma anche dalla capacità di negoziare compromessi efficaci con l’amministrazione in carica.