Un calendario ricco di seminari, workshop e sportelli per gli studenti di economia, finanza e tecnologia.

Il Campus di Economia dell’Università di Bari apre la sua agenda di ottobre-novembre 2026 con una serie di incontri pensati per studenti, ricercatori e professionisti. Seminari, workshop pratici e tavole rotonde saranno dislocati in aule prestigiose e laboratori attrezzati, offrendo spunti su temi da global dynamics a intelligenza artificiale. L’offerta formativa è stata curata per rispondere alle esigenze di chi vuole approfondire statistica, finanza quantitativa e politiche di welfare. Di seguito il programma dettagliato.

Programma dei seminari e workshop

Le attività previste includono presentazioni teoriche, dimostrazioni pratiche e momenti di discussione. Ogni appuntamento è corredato da orari precisi e indicazioni sulla sede, per permettere una partecipazione puntuale.

22 ottobre 2026 – Changing global dynamics (14:30)

Il seminario “Changing global dynamics” avrà luogo alle 14:30 del 22 ottobre, senza indicazione di aula ma nella cornice consueta del Campus di Economia. Gli ospiti analizzeranno le trasformazioni geopolitiche e le loro ripercussioni sui mercati finanziari, fornendo una panoramica multidisciplinare sui driver della crescita globale.

10 novembre 2026 – Giornata Italiana della Statistica (11:00) – Aula Master, 5° piano

Il 10 novembre, alle 11:00, si celebra la Giornata Italiana della Statistica nell’Aula Master al quinto piano. Esperti di data science presenteranno metodologie statistiche avanzate, per illustrare come i dati guidino decisioni aziendali e politiche pubbliche. Sarà un’occasione per approfondire tecniche di analisi descrittiva e inferenziale.

12 novembre 2026 – Previdenza, protezione, patrimonio (14:30) – Aula Romanelli, 6° piano

Il seminario “Previdenza, protezione, patrimonio”, programmato per le 14:30 del 12 novembre, si svolgerà nell’Aula Romanelli al sesto piano. Gli interventi tratteranno strategie di pianificazione finanziaria, soluzioni assicurative e la gestione del patrimonio personale, illustrando scenari di rischio e opportunità di investimento a lungo termine.

13 novembre 2026 – AI spiegata semplice (10:10) – Aula 11

Il dott. Pasquale Viscanti guiderà gli studenti il 13 novembre alle 10:10 nell’Aula 11 con un intervento intitolato “AI spiegata semplice”. Verranno demistificate le principali tecniche di machine learning, mostrando esempi pratici di utilizzo in ambito economico, senza ricorrere a gergo tecnico eccessivo.

18 novembre 2026 – Il disagio abitativo sul territorio (16:00) – Palazzo del prete, Aula Magna

Alle 16:00 del 18 novembre, nel Palazzo del prete – Aula Magna, si terrà una tavola rotonda sul disagio abitativo nella regione. Relatori provenienti da enti locali, associazioni e università discuteranno cause, conseguenze e possibili politiche di intervento, evidenziando le sfide per giovani e famiglie.

26 novembre 2026 – Python per la Finanza Quantitativa (11:00) – Campus di Economia

Il workshop “Python per la Finanza Quantitativa: dai Fondamenti all’Option Pricing” è programmato per le 11:00 del 26 novembre. Tenuto nel Campus di Economia, il corso pratico guiderà i partecipanti attraverso la programmazione in Python, dalla modellazione di strumenti derivati al calcolo del prezzo delle opzioni, un’occasione ideale per chi vuole unire programmazione e analisi finanziaria.

27 novembre 2026 – Seminario prof. Villani – dott. Bulai (luogo: Laboratorio 3° piano, lato corpo aule)

Il 27 novembre si chiuderà il ciclo con il seminario congiunto del prof. Villani e del dott. Bulai, svolto nel Laboratorio al terzo piano, lato corpo aule. L’incontro affronterà tematiche di macroeconomia avanzata e politiche fiscali, offrendo uno spazio di confronto per chi studia dinamiche economiche complesse.

Segreterie e contatti per gli studenti

Per chi necessita di supporto amministrativo, la Segreteria didattica DiEF (U.O. Didattica e servizi agli studenti) è situata in Largo Abbazia Santa Scolastica, 70124 Bari, e può essere contattata al +39 080 504 9253 o via e-mail all’indirizzo didattica.dief@. La Segreteria studenti Economia, al piano terra dello stesso plesso, è il punto di riferimento per pratiche legate a corsi e iscrizioni. Per gli alunni con disabilità o DSA, è disponibile il servizio dedicato, curato dalla prof.ssa Maria Elena Quadrato (tel. +39 080 504 9006, mariaelena.quadrato@), che garantisce assistenza personalizzata.