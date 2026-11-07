Il potenziale calo della spesa per i data center AI potrebbe cambiare le dinamiche di crescita economica americana.

Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno assistito a una vera e propria corsa agli investimenti AI. La spesa per hardware, software e infrastrutture di calcolo è cresciuta a ritmo sostenuto, portando a una inflazione dei valori patrimoniali legati alle società tecnologiche. Tuttavia, una parte considerevole di questo balzo è stata contabilizzata come importazioni di computer, periferiche e semiconduttori, che hanno compensato l’impatto diretto sul prodotto interno lordo (PIL).

Nel contesto di un possibile raffreddamento della fiducia, il valore di mercato delle azioni legate all’AI potrebbe subire una flessione significativa, con ricadute sui piani di consumo delle famiglie. Se si considerano i dati del 2025, quasi la metà della crescita del consumo è stata attribuita a un aumento della ricchezza da titoli azionari, grazie a una propensione marginale al consumo di circa 0,027 per dollaro di patrimonio azionario.

Moltiplicatori Keynesiani e importazioni: il duplicato di effetti

Il quadro macroeconomico richiede di analizzare i moltiplicatori Keynesiani sia per gli investimenti che per le importazioni. Se i moltiplicatori risultano simili, la fine della corsa all’investimento AI potrebbe tradursi in un effetto neutro sul PIL, perché la riduzione degli investimenti verrebbe compensata dall’allontanamento delle importazioni di componenti tecnologiche.

Effetti sul consumo e sulla ricchezza familiare

Nel caso in cui il valore di mercato delle azioni non si riproponga, la ricchezza delle famiglie – in particolare quella derivante da titoli – scenderebbe, facendo rallentare la crescita del consumo. Un calo ipotetico di 3 trilioni di dollari nella capitalizzazione azionaria comporterebbe una riduzione della spesa delle famiglie proporzionale al loro margine di consumo, ma non necessariamente un impatto negativo sul PIL se gli altri fattori rimangono stabili.

Elezioni statali e nuove restrizioni sui data center

Le recenti elezioni statali hanno portato alla vittoria di governatori che intendono introdurre moratorie o tassazioni più severe sui data center AI. In Texas, dove era previsto quasi il 25% della capacità nazionale, le proposte includono la fine delle agevolazioni fiscali, limiti più stringenti su consumo energetico e la possibilità per i comuni di imporre moratorie locali.

Rischi per le grandi aziende tecnologiche

Studi di settore indicano che una riduzione del 10% della capacità prevista dei data center texani potrebbe tradursi in un taglio del 1,6% della spesa per infrastrutture AI da parte delle grandi imprese. Progetti in fase di autorizzazione rischiano di accumulare costi di interesse, forniture elettriche e attrezzature senza poter procedere, rendendo alcuni investimenti economicamente inviavibili.

Scenari di consumo e incertezza finanziaria

Un aggiustamento disordinato dei mercati finanziari, scatenato da una ricalibrazione delle aspettative sull’AI, aumenterebbe l’incertezza e potrebbe deprimere la domanda aggregata. Economisti stimano che, anche con una crescita del consumo del 2,5% annuo, la pressione sull’inflazione e sull’attività economica rimarrebbe elevata, lasciando spazio a una possibile contrazione se la fiducia dovesse indebolirsi ulteriormente.

La combinazione di un potenziale raffreddamento degli investimenti AI, delle nuove politiche statali sui data center e della sensibilità della ricchezza familiare ai mercati azionari crea un panorama di incertezza dove l’impatto sul PIL e sul consumo dipenderà dalla capacità di adattamento di imprese e consumatori.