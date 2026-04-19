Maledizione delle risorse: come il boom petrolifero influenza manifattura e rinnovabili negli Stati Uniti

Il dibattito sulla maledizione delle risorse naturali non è solo un tema accademico: riguarda la capacità di uno Stato di trasformare la ricchezza estratta in sviluppo sostenibile.

In generale la maledizione delle risorse descrive l’insieme di fenomeni per cui economie ricche di materie prime finiscono, paradossalmente, per crescere meno rispetto ad altre. Questo articolo prende spunto dalle osservazioni di economisti affermati per mettere in fila cause, evidenze empiriche e proposte politiche, con particolare attenzione al ruolo del settore energetico negli Stati Uniti.

In molte discussioni recenti si sostiene che la rinascita del petrolio e del gas naturale possa agire da freno per la manifattura avanzata e per la diffusione delle tecnologie rinnovabili. Qui analizziamo le ragioni economiche che spiegano questo sospetto, le prove statistiche disponibili e le misure che possono prevenire outcome negativi, evitando di confondere cause reali con semplici coincidenze temporali.

Che cos’è la maledizione delle risorse?

Per comprendere il fenomeno bisogna partire dai dati: in un campione di 113 paesi esiste una correlazione negativa significativa tra esportazioni di combustibili e minerali e performance economica complessiva. In media, in paesi dove combustibili e minerali rappresentano metà delle esportazioni, la crescita del PIL nel periodo 1970-2026 risulta inferiore di circa 0,9 punti percentuali l’anno, o circa 49% cumulativo, rispetto a paesi privi di tali risorse. Questa evidenza statistica non prova causalità da sola, ma suggerisce l’esistenza di meccanismi che trasformano un vantaggio apparente in una trappola per la crescita.

Le vie di trasmissione principali

La letteratura individua quattro canali principali. Primo, la volatilità dei prezzi delle materie prime genera incertezza e scoraggia gli investimenti a lungo termine. Secondo, lo spostamento dell’economia verso beni non commerciabili internazionalmente porta a una apprezzamento reale della valuta e alla perdita di competitività della manifattura, fenomeno noto come Dutch disease. Terzo, la ricchezza estrattiva può alimentare istituzioni deboli, accelerare lo sfruttamento non sostenibile delle risorse e, in casi estremi, contribuire a conflitti. Quarto, quando lo Stato dispone di entrate da risorse, l’incentivo a costruire sistemi fiscali e istituzionali inclusivi può venire meno, favorendo corruzione e rent seeking.

Il caso statunitense: revival del fossile e timori per le rinnovabili

Negli ultimi decenni gli Stati Uniti hanno visto due grandi sviluppi: progressi tecnologici nelle estrazioni non convenzionali e un’accelerazione globale nella produzione di tecnologie verdi. La rivoluzione del fracking, avviata intorno al 2009, ha riaperto capacità produttive che sembravano in declino, mentre la concorrenza internazionale, in particolare da paesi come la Cina, ha ottenuto guadagni di produttività rapidi nella produzione di pannelli solari, turbine e veicoli elettrici. Alcuni osservatori sostengono che il ritorno del petrolio americano stia sottraendo risorse e attenzione alla manifattura delle rinnovabili, con implicazioni negative per la leadership tecnologica.

Argomentazioni e cifre

Un’analisi critica suggerisce che il boom dell’energia fossile possa aver ridotto la dimensione del comparto manifatturiero: calcoli approssimativi stimano una contrazione dell’ordine del 10% nella produzione manifatturiera e una perdita di circa 1,3 milioni di posti di lavoro rispetto a uno scenario alternativo. Queste stime alimentano il sospetto di un effetto di crowding out sulle industrie ad alta intensità di apprendimento, come quelle delle tecnologie pulite, benché il legame causale vada valutato con attenzione e contestualizzato rispetto ad altri fattori globali.

Politiche per evitare la trappola

La buona notizia è che la gestione delle risorse non condanna automaticamente all’arretratezza. Paesi come Norvegia, Australia e Cile dimostrano che è possibile combinare estrazione e sviluppo industriale. Le politiche utili includono rafforzare lo stato di diritto, promuovere trasparenza e lotta alla corruzione, mantenere meccanismi di bilanciamento del potere politico e investire in ricerca e trasferimento tecnologico. Un quadro macroeconomico stabile, apertura commerciale e incentivi ben calibrati a favore dell’innovazione sono strumenti chiave per evitare che i ricavi da risorse naturali sostituiscano piuttosto che integrare altri motori di crescita.

Infine, eventi geopolitici che comprimono l’offerta energetica mondiale possono aumentare il prezzo dei combustibili e rendere più competitiva la transizione alle fonti pulite: paradossalmente, shock negativi sui mercati fossili possono accelerare la domanda di rinnovabili e stimolare ulteriori progressi di produttività in quel settore. L’obiettivo politico auspicabile è quindi creare condizioni in cui tutti i settori possano prosperare simultaneamente, evitando che la ricchezza naturale diventi una scorciatoia che ostacola l’innovazione e la crescita inclusiva.