Master Executive in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione per Professionisti: Potenzia la Tua Carriera!

L’Executive Master in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione, offerto dalla GEMA Business School, rappresenta un’opportunità unica per chi desidera approfondire le proprie conoscenze nel campo della finanza.

Questo programma è progettato per fornire strumenti pratici e teorici necessari per l’analisi e la gestione economica delle aziende.

Il master si distingue per la sua capacità di integrare aspetti teorici con casi pratici, formando professionisti altamente qualificati che potranno supportare le decisioni strategiche e ottimizzare le risorse aziendali.

Destinatari del master

Questo corso si rivolge a una vasta gamma di professionisti, tra cui:

Operatori nel campo dell’Amministrazione, Finanza e Controllo;

Laureati provenienti da discipline quali Economia, Statistica, Scienze Politiche e Ingegneria Gestionale;

Professionisti autonomi e praticanti di studi commercialisti.

Grazie a questo master, i partecipanti potranno affinare le proprie competenze e migliorare le proprie prospettive occupazionali, sia entrando nel mercato del lavoro che avanzando nella propria carriera attuale.

Obiettivi formativi

L’Executive Master è strutturato per fornire ai partecipanti una formazione completa nel campo del controllo di gestione e della pianificazione finanziaria. Al termine del percorso, i laureati saranno in grado di:

Accelerare il proprio sviluppo professionale, acquisendo nuove competenze e strumenti operativi;

Assumere ruoli di responsabilità nelle aree di Amministrazione, Finanza e Controllo;

Gestire progetti finanziari in contesti complessi e in continua evoluzione.

Struttura del programma

Il programma è suddiviso in 13 moduli, ognuno dei quali tratta tematiche specifiche della finanza aziendale.

Moduli principali

Tra i moduli più rilevanti troviamo:

Contabilità d’impresa: introduzione e principi fondamentali;

introduzione e principi fondamentali; Bilancio d’esercizio: analisi e preparazione dei bilanci secondo i principi OIC e IAS/IFRS;

analisi e preparazione dei bilanci secondo i principi OIC e IAS/IFRS; Controllo di gestione: metodologie e tecniche per il monitoraggio dei costi;

metodologie e tecniche per il monitoraggio dei costi; Budgeting: pianificazione strategica e formulazione dei budget;

pianificazione strategica e formulazione dei budget; Valutazione d’azienda:metodi diretti e indiretti per la valutazione delle imprese.

Ogni modulo prevede esercitazioni pratiche e casi studio, permettendo così agli studenti di applicare immediatamente le conoscenze acquisite.

Metodologia didattica

Il master si caratterizza per un approccio pratico e interattivo. Gli studenti partecipano attivamente a simulazioni e discussioni basate su esperienze reali, facilitando un apprendimento efficace e coinvolgente. Le esercitazioni si basano su casi e documenti autentici, rendendo l’esperienza formativa altamente pertinente.

Supporto alla carriera

Al termine del master, gli studenti possono usufruire di servizi di placement, che includono:

Career counselling per orientare le scelte professionali;

Bilancio delle competenze per identificare punti di forza e aree di miglioramento;

Business coaching per definire e raggiungere obiettivi professionali.

Agevolazioni economiche

